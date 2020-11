Продуктивный сентябрь

Главными в повестке очередной сессии Законодательного Cобрания Приморья стали вопросы, связанные с финансами и жильем

Почти 80 вопросов рассмотрели депутаты Законодательного Собрания Приморья на заседании в минувшую среду, 25 сентября. В числе основных вопросов – небольшая, но очень важная корректировка бюджета Приморья, которая позволит восполнить резервные фонды, израсходованные на ликвидацию последствий августовских тайфунов. Кроме того, парламентарии уточнили порядок проведения капремонта крыш в многоквартирных домах, расширили перечень вариантов решения «квартирного вопроса» детей-сирот и перечень организаций, которые смогут получить налоговый вычет с затрат на обновление производства. Началось очередное заседание ЗС ПК с приятного события – к обязанностям приступила новый депутат краевого парламента по одномандатному округу №19 Марина СЕМИНА, избранная на состоявшихся 8 сентября выборах. Новый парламентарий, которая много лет работает директором и учителем биологии в одной из школ Находки, изъявила желание войти в комитет ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан. В ходе заседания 25 сентября коллеги Марины Семиной одобрили решение о включении ее в социальный комитет, численность которого вновь увеличилась до семи человек. Благодаря заполнению единственной вакансии Законодательное Собрание вновь работает в «штатном» составе – в сентябрьской сессии участвовали все 40 краевых депутатов. Дефицит снижен, резервы восполнены Пятая в текущем году корректировка краевого бюджета, которую депутаты ЗС ПК в трех чтениях одобрили 25 сентября, была не такой масштабной, как предыдущие. Поправки коснулись всего трех государственных программ Приморского края, причем по одной из них произведены внутренние изменения, не повлиявшие на общий объем расходов программы. Основным мероприятием в рамках корректировки бюджета-2019 стало пополнение резервных фондов Приморского края: резервный фонд администрации Приморья для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера докапитализован на 350 млн рублей, а резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов - на 30 млн рублей. - Увеличение резервных фондов связано с ликвидацией последствий ЧС регионального характера, которая была объявлена в результате проливных дождей в августе-сентябре текущего года. Средства, которые имелись в этих фондах, были направлены на аварийно-восстановительные работы и на выплату материальной помощи жителям пострадавших районов, - уточнила в ходе заседания ЗС ПК директор департамента финансов Приморского края Наталья СНИТКО. Таким образом, пополнение резервных фондов позволит продолжить работу по ликвидации последствий ЧС. - На 1,7 млрд увеличились доходы, расходы уменьшены на 0,3 млрд рублей. Бюджет сбалансирован, дефицит уменьшен на 2 млрд рублей. Основное увеличение происходит по расходам на ликвидацию ЧС и пополнение Резервного фонда администрации Приморского края. Данные изменения были рассмотрены и одобрены депутатами оперативно, чтобы была возможность принимать меры по ликвидации ЧС, - подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. Депутаты краевого парламента согласились с рекомендацией профильного комитета и одобрили корректировку сразу в трех чтениях. После внесения поправок основные параметры бюджета-2019 составили: по доходам - 125,1 млрд рублей; по расходам – 142,8 млрд рублей; дефицит – 17,7 млрд рублей. Сэкономьте, инвестируя Еще один законопроект, связанный как с бюджетом, так и с экономическим развитием Приморья, депутаты ЗС ПК 25 сентября рассмотрели во втором и в третьем чтениях. По решению парламентариев, предприятия, работающие в приоритетных для экономики региона отраслях и вкладывающие средства в развитие производства, смогут получать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в краевой бюджет. Поправки призваны стимулировать приморские компании к осуществлению инвестиций в создание, модернизацию и реконструкцию объектов. По словам председателя бюджетного комитета ЗС ПК Галуста Ахояна, право на данный налоговый вычет получат организации, расположенные на территории Приморского края и осуществляющие виды экономической деятельности по таким отраслям, как «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство машин и оборудования», «Строительство и ремонт судов» и ряд других. Крышам определили лимит С момента принятия в 2013 году краевого закона, регулирующего проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, этот документ ежегодно корректировался и дополнялся. Очередное важное изменение депутаты Законодательного Собрания одобрили в первом чтении на сентябрьской сессии. Парламентарии согласились с предложением главы региона Олега КОЖЕМЯКО об исключении из обязательного перечня работ, выполняемых в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), такие виды работ, как переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, замена плоской крыши на стропильную, а также устройство выходов на кровлю. Цель нововведений – повысить эффективность использования средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса, и увеличить число отремонтированных по программе капремонта крыш. Как уточнила врио вице-губернатора Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО, переустройство кровель не входит в обязательный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, который установлен Жилищным кодексом РФ, и по своей сути относится к реконструкции зданий. Однако стоимость таких дополнительных работ намного дороже капитального ремонта. Как показал анализ реализации региональной программы капремонта, за время ее действия с 2015 по 2018 годы в крае были капитально отремонтированы крыши 866 многоквартирных домов, что составляет 7,7% от общего количества МКД, включенных в программу. При этом средняя стоимость ремонта плоской крыши в 2018 году составила 3,43 млн рублей, а ее переустройства в скатную – 8,09 млн рублей. - Поправки конкретизируют порядок проведения капитальных ремонтов крыш, в частности – замены плоской крыши на скатную. Разница в стоимости ремонта мягкой кровли и ее замены на вентилируемую составляет 2,5-3 раза. Из-за установки скатных крыш «общий котел», куда поступают взносы приморцев на капремонт, израсходовал 800 млн рублей. Это может привести к тому, что на дальнейшие мероприятия по капремонту взносов будет не хватать. Мы советовались с главами администрации, специалистами, и пришли к выводу: необходимо вернуться к ремонту плоских крыш с использованием современных, качественных строительных материалов, - объяснил необходимость нововведений председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО. Маткапитал станет подспорьем сертификату В ходе сентябрьской сессии Законодательное Собрание продолжило системную работу по улучшению ситуации с обеспечением жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Благодаря одобренным депутатами поправкам в краевое законодательство, при покупке жилья по сертификату дети-сироты, имеющие двух и более детей, смогут использовать средства материнского капитала – как полностью, так и частично. Изменения были поддержаны законодателями во втором и третьем чтениях. - Теперь при покупке жилья по сертификату граждане из числа детей-сирот, имеющие двух и более детей, смогут использовать средства материнского капитала, - разъяснил суть новвведений председатель ЗС ПК Александр РОЛИК. – Это законодательная инициатива прокуратуры Приморского края. В первом чтении она была принята на июльской сессии краевого парламента. Сегодня законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Читайте также «Досье «ЗР» в «подвале» полосы. Еще один вопрос сентябрьской сессии, имеющий отношение к жилью, касается получателей «дальневосточного гектара». Изменения в краевой закон «Об использовании лесов в Приморском крае», которые депутатам представил вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, позволит тем, кто получил надел, построить на нем собственный дом из дерева. Это станет возможным благодаря увеличению лимита на использование древесины для строительства дома лицами, взявшими «дальневосточный гектар». При разработке законопроекта его детали несколько раз обсуждались на заседаниях комитета ЗС ПК по природопользованию и продовольственной политике, уточнил его председатель Евгений ЗОТОВ. Добавим, что повышенный норматив использования – до 200 кубометров деловой древесины хвойных и мягких лиственных пород – установлен только для тех участников программы «дальневосточный гектар», которые в качестве вида разрешенного использования земельного участка выбрали индивидуальное жилищное строительство. Досье "Золотого Рога": Краевое законодательство предусматривает для детей-сирот в качестве дополнительной меры социальной поддержки однократное предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом. Воспользоваться данной мерой поддержки вправе лица указанной категории, достигшие возраста 25 лет, имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. При приобретении по договору купли-продажи жилого помещения вправе кроме средств, удостоверяемых сертификатом, также использовать собственные средства. При этом, действующим федеральным и краевым законодательством для лиц, имеющих двух и более детей предусмотрены меры поддержки в виде выплаты материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала, средства которых можно направить на улучшение жилищных условий. На фото: Эффективность работы краевых депутатов налицо - почти восемьдесят вопросов за день! Фото пресс-службы ЗС ПК. Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

