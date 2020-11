Зарплату чиновникам Владивостока пока не поднимут

Дума Владивостока на заседании 26 сентября не стала рассматривать "Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостоке"

Дума Владивостока на заседании 26 сентября не стала рассматривать «Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостоке». Ранее документ, предусматривающий значительное повышение зарплат руководства приморской столицы, вызвал разногласия внутри депутатского корпуса. Для лиц, замещающих ряд муниципальных должностей, предполагалось предусмотреть ежемесячное денежное вознаграждение (далее – ЕДВ); ежемесячное денежное поощрение в размере трех ЕДВ; ежеквартальное денежное поощрение в размере одного ЕДВ; а также ежемесячную процентную надбавку к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Кроме того, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальный служащий имел бы право на получение выплаты в размере двух ЕДВ. Размер ЕДВ, исходя из которого рассчитывается зарплата, данный МПА устанавливал на уровне 30 тысяч рублей для главы Владивостока и председателя гордумы, 27 тысяч рублей – для председателя горизбиркома, 17 тысяч рублей – членам горизбиркома и депутатам Думы Владивостока, работающим на постоянной основе. Отметим, что при расчете своих зарплат городские чиновники намеревались сохранить для себя районный коэффициент в размере 1,3, хотя для чиновников администрации Приморья он с 2020 года составит 1,2. Проект данного МПА был внесен администрацией в гордуму еще в середине июля, но уходящие на каникулы депутаты решили отложить его рассмотрение. Детально обсуждать документ начали в середине сентября, однако профильный комитет не смог прийти к единому мнению. Вопрос было решено вынести на очередное заседание гордумы 26 сентября без рекомендации комитета. Однако уже в начале заседания вопрос о повышении зарплат чиновников был исключен из повестки по единогласному решению всех депутатов. - По совместному решению комитета, прокуратуры Владивостока и пошедшей навстречу администрации Владивостока решено доработать законопроект, который касается повышения зарплат муниципальных служащих высшего звена администрации, - объяснила причины председатель комитета Думы Владивостока по местному само- управлению, правопорядку и развитию институтов гражданского общества Роза ЧЕМЕРИС. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случае принятия МПА в нынешней редакции, только в сентябре 2019 года дополнительные расходы бюджета Владивостока составили бы 2,4 млн рублей. Средства на реализацию МПА в 2020 году предполагалось учесть при формировании бюджета Владивостока на очередной период. Однако теперь, согласно установленной процедуре, МПА о порядке оплаты труда муниципальных служащих необходимо отозвать и внести заново в новой редакции. В связи с чем маловероятно, что зарплатный вопрос будет обсуждаться в рамках предстоящего в ноябре-декабре утверждения бюджета Владивостока на 2020 год. Добавим, что вопрос о повышении зарплат чиновникам мэрии поднимался и в прошлом году, незадолго до отставки Виталия ВЕРКЕЕНКО – сам экс-мэр в интервью заявлял, что работает за зарплату в 78 тысяч рублей. Речь шла об изменениях в оплате труда для всех групп муниципальных должностей, при этом сами оклады значительно не менялись, зато увеличивалась «вилка» размеров ежемесячного денежного поощрения для высокопоставленных чиновников. Однако депутаты сочли данные изменения несвоевременными, и вопрос был снят с рассмотрения. Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

