Законодательные новации октября в Приморье

Среди них были и законы, ориентированные на поддержку предпринимателей, и законы о социальной поддержке льготников, и новации в закон о туризме, и изменения, касающиеся регламента деятельности самого ЗСПК.
Снижение налога
Одним из важных решений стало предоставление налоговой льготы на имущество организациям, управляющим арендным жильём или предоставляющим ссуды на его строительство. Сейчас такие организации платят налог на имущество в размере 2,2%, а с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года будут платить всего 0,1%. Льгота распространяется на сдаваемые квартиры и места в подземных паркингах многоэтажек – но лишь в том случае, если организация сдаёт внаём квартиры суммарной площадью не менее 2400 квадратных метров либо направляет на строительство арендного жилья не меньше денег, чем может сэкономить на получении льготы. Инициатива поправок в краевой закон «О налоге на имущество организаций» исходила от губернатора Приморья. Депутаты приняли их сразу в трёх чтениях. Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, налоговая льгота должна стимулировать развитие рынка организованной аренды жилых помещений, в том числе способствовать увеличению числа предложений качественного и современного арендного жилья.
Сельский туризмПринятие поправок в региональный закон о туризме было обусловлено соответствующими изменениями в федеральном законодательстве. Депутаты одобрили в первом чтении поправки к закону «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края». Их суть – введение понятия «сельский туризм» в операционный набор понятий закона о туризме наряду с внутренним, въездным, социальным, детским и самодеятельным туризмом.Сельский туризм подразумевает посещение сельской местности или малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек в целях отдыха и приобщения к традиционному укладу жизни сельчан. При этом туристы могут принимать участие в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды, а сельские жители - предоставлять им жильё, проводить экскурсии и как-либо ещё организовывать досуг.
Изменения в закон о туризме позволят сельским жителям расширить источники дохода, поддержат альтернативные формы занятости на селе и диверсификацию сельской экономики. Председатель комитета по экономической политике и собственности Владимир Исаков отметил, что подготовленные комитетом поправки относят сельский туризм к приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности.
Квоты для молодых профессионалов
Депутаты утвердили изменения в закон «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в Приморском крае». Проект решения подготовил комитет по социальной политике и защите прав граждан. Документ приводит краевое законодательство в соответствие с положениями федеральных законов, направленных на совершенствование государственной политики в области занятости населения.Как сообщил председатель комитета Игорь Чемерис, изменения расширяют категорию молодых специалистов, которых касаются квоты на предоставление рабочих мест. Если ранее трудоустройство в Приморье было гарантировано гражданам со средним профессиональным образованием в возрасте от 18 до 20 лет и ищущих работу впервые, то в новой редакции речь идет о приморцах в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с момента получения диплома. Это повышает возможности выпускников вузов и техникумов устроиться на работу после окончания учебного заведения.
Кворум парламента
Депутаты большинством голосов изменили норму о кворуме в ЗСПК. Теперь заседания приморского парламента могут считаться правомочными, если на них присутствует не менее 50% от числа избранных депутатов. Такую норму предусматривает и федеральный закон, принятый в октябре 1999 года. В Приморье же кворум до сих пор был установлен на уровне 2/3 от общего числа депутатов. Как отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Всеволод Романов, норма не менее двух третей была оправдана, когда все 40 депутатов могли осуществлять свои полномочия на постоянной основе, а заседания проводились в очном режиме. В нынешнем созыве ситуация другая: из-за пандемии заседания ЗСПК проходят в режиме видеоконференцсвязи, при этом нередко возникает необходимость внеочередных заседаний для оперативного принятия решений, связанных с обеспечением жизнедеятельности на территории края и противодействием распространению коронавирусной инфекции.