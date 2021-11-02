Законодательные новации октября в Приморье

Депутаты большинством голосов изменили норму о кворуме в ЗСПК. Теперь заседания приморского парламента могут считаться правомочными, если на них присутствует не менее 50% от числа избранных депутатов. Такую норму предусматривает и федеральный закон, принятый в октябре 1999 года. В Приморье же кворум до сих пор был установлен на уровне 2/3 от общего числа депутатов. Как отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Всеволод Романов, норма не менее двух третей была оправдана, когда все 40 депутатов могли осуществлять свои полномочия на постоянной основе, а заседания проводились в очном режиме. В нынешнем созыве ситуация другая: из-за пандемии заседания ЗСПК проходят в режиме видеоконференцсвязи, при этом нередко возникает необходимость внеочередных заседаний для оперативного принятия решений, связанных с обеспечением жизнедеятельности на территории края и противодействием распространению коронавирусной инфекции.