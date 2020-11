Коммунист не стал менять идею на деньги

Бюджет Владивостока на 2020 год не пострадал от бойкота заседаний гордумы фракцией КПРФ

Бюджет Владивостока на 2020 год не пострадал от бойкота заседаний гордумы фракцией КПРФ. 21 ноября финансовый план приняли в первом чтении. Зато от бойкота пострадал бюджет одного из «красных» депутатов - вице-спикера Думы Владивостока Геннадия КУЛИКОВА. Неисполнение им депутатских обязанностей закончилось лишением Куликова права на получение зарплаты. Напомним, что вторая по численности (10 человек) фракция с октября бойкотирует заседания городской думы и ее комитетов, протестуя против отказа парламентского большинства включить нового депутата Сергея КУЩЕНКО в комитет по социальной политике и делам ветеранов. Обычно на заседание приходит руководитель фракции КПРФ Евгений ЛЯШЕНКО и еще один-два «красных» депутата, которые после озвучивания своей позиции покидают зал. Бойкот стал следствием указания со стороны Владивостокского горкома партии, который возглавляет депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ. Пока отсутствие коммунистов к срывам заседаний или блокированию важных для города решений не приводило: из оставшихся 25 парламентариев на заседание приходит не менее 20 человек, что достаточно для принятия правовых актов. История в духе «пришли, сказали и ушли» вновь повторилась на внеочередном заседании думы Владивостока 21 ноября. Однако, если большинство «красных» депутатов работает на неосвобожденной основе и не получает зарплату из бюджета, то вице-спикеру думы Владивостока Геннадию Куликову было что терять. Согласно действующему законодательству, право работать на неосвобожденной основе – то есть, получать зарплату - имеют только трое из 35 депутатов думы Владивостока, включая ее председателя. Список «счастливчиков» определяется решением думы. И когда в 2017 году должность одного из вице-спикеров отошла Геннадию Куликову, представитель КПРФ вместе с руководящим постом получил и зарплату из бюджета. Однако затянувшееся противостояние привело к тому, что коммунист, который во исполнение решения партии бойкотирует заседания, решил отказаться и от зарплаты. Соответствующее заявление депутаты удовлетворили на заседании 21 ноября. Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

