В Приморье уходящему мэру повысили зарплату

Принято также решение об увеличении на 16 тысяч зарплаты мэру и спикеру. Несмотря на то что мэр Сергей ГАВРИКОВ проиграл в районном суде губернатору края и будет отстранен от должности за неверное предоставление сведений о доходах. Впереди еще рассмотрение дела в краевом суде, но вряд ли краевой суд пойдет против губернатора. И мэру Гаврикову скоро придется покинуть свой пост. Спикер Александр ПЕТРОВ работает на неосвобожденной, но основе. Депутаты решили сделать Евгению ЗАВАРЗИНУ , заместителя спикера Думы, депутатом на освобожденной основе. Принято также решение о внесении изменений в устав района. Утверждено и положение о единовременной денежной выплате педагогам общеобразовательных учреждений МО. Внесены изменения в решение Думы МО о положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.