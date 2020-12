Губернатор Приморья назвал предварительную сумму ущерба от ледяного шторма

В своем интервью ТАСС глава Приморского края Олег Кожемяко озвучил сумму предварительного ущерба, который принес в край ледяной дождь. Глава региона отметил, что она составляет около 619 миллионов рублей.

В своем интервью ТАСС глава Приморского края Олег Кожемяко озвучил сумму предварительного ущерба, который принес в край ледяной дождь. Глава региона отметил, что она составляет около 619 миллионов рублей. Как заявил губернатор, основной ущерб нанесли выведенные из строя объекты энергетики и ЖКХ. «215 миллионов — это рубеж, который покроется из краевого и местного бюджетов. На 290 миллионов рублей мы заявились на федеральный уровень компенсации затрат и на 638 миллионов рублей запросили оборудование и специальную технику для устранения последствий этого циклона», — подчеркнул Олег Кожемяко. Также он добавил, что сумма ущерба будет постепенно уточняться — это будет происходить по мере того, как энергетики продвинутся по местам прокладки линий электропередач на острове Русский. В своем интервью Олег Кожемяко подчеркнул, что во Владивостоке остро стоит вопрос нехватки коммунальной техники. Он отметил, что на ликвидацию последствий ЧС уже направлено более 700 миллионов рублей. Однако, процесс полного устранения всех негативных последствий ледяной стихии займёт не один месяц. Стоит отметить, что интервью в таком авторитетном издании, как ТАСС — явно не случайно, и этот шаг можно расценивать, как жест поддержки федеральными властями главы Приморья.

