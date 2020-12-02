Губернатор Приморья назвал предварительную сумму ущерба от ледяного шторма

«215 миллионов — это рубеж, который покроется из краевого и местного бюджетов. На 290 миллионов рублей мы заявились на федеральный уровень компенсации затрат и на 638 миллионов рублей запросили оборудование и специальную технику для устранения последствий этого циклона», — подчеркнул Олег Кожемяко.