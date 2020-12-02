Губернатор Приморья назвал предварительную сумму ущерба от ледяного шторма

Губернатор Приморья назвал предварительную сумму ущерба от ледяного шторма

Сегодня, 10:03
Политика
Photo: Правительство Приморского края
В своем интервью ТАСС глава Приморского края Олег Кожемяко озвучил сумму предварительного ущерба, который принес в край ледяной дождь. Глава региона отметил, что она составляет около 619 миллионов рублей.

В своем интервью ТАСС глава Приморского края Олег Кожемяко озвучил сумму предварительного ущерба, который принес в край ледяной дождь. Глава региона отметил, что она составляет около 619 миллионов рублей.

Как заявил губернатор, основной ущерб нанесли выведенные из строя объекты энергетики и ЖКХ.

«215 миллионов — это рубеж, который покроется из краевого и местного бюджетов. На 290 миллионов рублей мы заявились на федеральный уровень компенсации затрат и на 638 миллионов рублей запросили оборудование и специальную технику для устранения последствий этого циклона», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Также он добавил, что сумма ущерба будет постепенно уточняться — это будет происходить по мере того, как энергетики продвинутся по местам прокладки линий электропередач на острове Русский.

В своем интервью Олег Кожемяко подчеркнул, что во Владивостоке остро стоит вопрос нехватки коммунальной техники. Он отметил, что на ликвидацию последствий ЧС уже направлено более 700 миллионов рублей. Однако, процесс полного устранения всех негативных последствий ледяной стихии займёт не один месяц.

Стоит отметить, что интервью в таком авторитетном издании, как ТАСС — явно не случайно, и этот шаг можно расценивать, как жест поддержки федеральными властями главы Приморья.

Stories:
Приморский край
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы