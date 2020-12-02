Губернатор Приморья ответил агрессорам из телеграмм-канала «Незыгарь»

Говорить на этот счет может тот, кто здесь непосредственно в течение этой недели находился, смотрел и оценил масштабы. Ну, наверно, им виднее. Мы к этим вещам относимся своеобразно: пусть говорят, а мы будем делать свою работу», - заявил глава Приморского края Олег Кожемяко в интервью федеральному СМИ.