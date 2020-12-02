Губернатор Приморья ответил агрессорам из телеграмм-канала «Незыгарь»

Губернатор Приморья ответил агрессорам из телеграмм-канала «Незыгарь»

Сегодня, 12:06
Политика
Photo: правительство Приморского края
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью ИА ТАСС затронул тему информационных атак через телеграмм-канал «Незыгарь», которые продолжаются уже на протяжении нескольких дней.

Глава региона отметил, что несмотря на агрессивные выпады в сторону края и его должности, работа по ликвидации последствий ЧС в Приморье продолжается.

«С учетом масштаба бедствия, не виданного никем и никогда некоторым деятелям, находящимся за 9 тысяч километров, удобно рассуждать кто, что делает, не делает и, что нужно сделать, и почему так.

Но никто из них здесь не был и не оценивал эти масштабы и тот уровень энергетики, который был на Русском острове, чтобы что-то высказывать.

Говорить на этот счет может тот, кто здесь непосредственно в течение этой недели находился, смотрел и оценил масштабы. Ну, наверно, им виднее. Мы к этим вещам относимся своеобразно: пусть говорят, а мы будем делать свою работу», - заявил глава Приморского края Олег Кожемяко в интервью федеральному СМИ.

Напомним, что политический телеграмм-канал «Незыгарь» на минувших выходных опубликовал ряд постов, в которых «пророчит» губернатору Приморского края Олегу Кожемяко лишение своей должности из-за долгого устранения последствий ледяного шторма, который настиг Приморье в ночь с 18 на 19 ноября. Свою информационную атаку авторы канала продолжают и по сей день.

В своем тексте авторы канала заявляют, что ситуация, развернувшаяся в регионе и ЧС, которое ликвидируется спустя 10 дней после его введения, может стоит Олегу Кожемяко «собственного кресла». Якобы глава региона лишь пиарится на всей ситуации и не пытается решить сложившиеся проблемы, а также, по мнению редакции ТГ-канала, глава края не следил за инфраструктурой края из-за чего она не выдержала ледяного шторма.

На эту тему уже высказались некоторые журналисты Приморского края, а теперь и сам глава региона.

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