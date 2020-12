Политический разговор

Продолжаем серию интервью с политологами и политтехнологами

В 2021 году приморцам предстоит вновь выбрать депутатов Законодательного собрания края и ГосДумы РФ. Грядущий электоральный цикл станет определяющим для региона на ближайшие пять лет, так что именно к этому процессу сейчас приковано внимание как заинтересованных лиц — потенциальных кандидатов, властей, так и сторонних наблюдателей. Эксперт в сфере политтехнологий Сергей Гребенюк поделился своими прогнозами по поводу выборов-2021, рассказал, зачем идти в депутаты и в чём причина неэффективности текущего созыва Заксобрания. - Начнём с актуального. В следующем году нас ждут выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание. Как считаете, потенциальные кандидаты уже начали подготовку к этому электоральному циклу? - Безусловно, начали. Только сейчас это скорее некая предварительно-организационная стадия, когда потенциальные интересанты проходят процедуру согласований. Для того, чтобы выдвигаться на выборы в Госдуму при поддержке партии «Единая Россия», надо заручиться как минимум двумя согласованиями: по линии региональных властей и федерального центра. Как раз в данный момент идёт непубличная процедура согласования кандидатов. Поэтому все усилия претендентов на данном этапе направлены на прохождение этих двух предварительных фильтров, которые предшествуют праймериз и другим официальным или внутрипартийным процедурам. Если говорить про выборы в Законодательное собрание, то согласования на уровне администрации президента тут нет. Необходимо добиться одобрения на уровне региональных властей и, возможно, пройти минимальный фильтр со стороны силовиков. - Многочисленные сливы в медиа — это и есть свидетельства этой подготовительной работы? - На мой взгляд, это либо попытки потенциальных соискателей подсветить своих оппонентов в негативном ключе, заранее обозначив их интересы и вызвав критику со стороны третьих сил, либо стремления отдельных представителей медиа повысить ставки, заставив кандидатов выйти на коммерческое сотрудничество раньше планового срока. Не секрет, что кандидаты предпочитают выстраивать коммерческие отношения со СМИ буквально вплотную к началу официального этапа кампаний. Подсвечивание же интересантов, особенно в негативном ключе, может заставить потенциальных кандидатов уже сейчас вести работу по нивелированию негатива, исправлению своего публичного имиджа, что выгодно для всех участников медиарынка. - Как считаете, удастся ли нашим представителям в Москве удержать свои позиции? - Не берусь судить. Как я уже говорил, есть два этапа принятия решений: в федеральном центре и на уровне региона. Если делать прогнозы по региональному уровню ещё возможно на основании характера взаимоотношений потенциального кандидата с главой региона и кураторами внутрипола, то с федеральным центром всё гораздо сложнее. Особенно на фоне того, что ни один из действующих депутатов ГД РФ не находится в стоп-листе на избрание, но и не отнесён к списку людей, которые действительно имеют явные шансы на победу и рекомендованы к выдвижению на округе. Да, есть установка на федеральном уровне о проведении ротации на уровне ГосДумы. Да, у действующих депутатов от региона есть определённые негативные и позитивные бэкграунды. Но говорить о том, что кто-то из них пройдёт или нет, пока несколько преждевременно. - Многие признают, что нынешний состав Заксобрания достаточно неэффективен. Согласны ли вы с этим? - Встречный вопрос вам, что вы вкладываете в понятие «неэффективное Заксобрание»? Нынешний созыв абсолютно подконтролен краевому правительству, а значит, его деятельность соответствует задачам властей региона. - В том-то и дело. У нас всё же есть разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. И все они должны быть независимы. А у нас законодательная власть превратилась в придаток исполнительной власти. - Да, действительно, такое разделение есть: оно закреплено в Конституции, Уставе Приморья, других законах и нормативно-правовых актах. Но давайте говорить объективно: губернатор, помимо региона, возглавляет и региональное отделение партии «Единая Россия». В которую входит большинство депутатов Заксобрания. Фактически, являясь главой исполнительной власти, он уже контролирует поведение депутатов и фракции. - Но у нас есть и другие партии. И там, за редким исключением, тоже нет ярких лидеров и харизматиков. Стоит ли ждать каких-то проявлений от этих партий? Ведь для многих ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» — это партии для тех, кому не хватило на «вступительный взнос» в «Единую Россию». - Есть такая точка зрения, и я считаю её разумной, что покупка места в одной из оппозиционных парламентских партий - более выгодная инвестиция, чем приобретение места в «Единой России» не на первых позициях списка. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, на волне протеста у оппозиционеров пройти в законодательный орган шансов больше. Вернёмся к вашему базовому вопросу. Да, у нынешнего состава Заксобрания действительно есть проблемы, и вы достаточно точно их обозначили. Это отсутствие ярких лидеров внутри партии власти и собственной субъектности. Есть единичные представители среди оппозиции, и это скорее деструктивный тип лидерства, поскольку они не создают вокруг себя конструктивную повестку, а скорее хайпуют на социальной проблематике и культивируют политический нигилизм. У «Единой России» есть проблема не только с харизматиками, но и просто с ЛОМами, которые были бы известны широким массам и пользовались уважением. Плюс, у нынешнего состава Заксобрания уже сформировался определённый шлейф, связанный с посадками депутатов или уголовными делами в их отношении, их сопричастностью с принятием непопулярных решений. - Вместе с тем, исходя из ваших тезисов, выходит, что исполнительной власти скорее выгоден несамостоятельный законодательный орган, нежели структура с яркими харизматиками? - Всегда важен баланс. Политика — это как киношоу или спектакль. Она хороша, когда интересна. Когда Законодательное собрание превращается в придаток исполнительной власти, и это понимают избиратели, оно перестаёт выполнять свою функцию громоотвода. Поэтому, на мой взгляд, важно равновесие между управляемостью и наличием ярких персон, собственной повестки, внятной и вдумчивой информационной политики, чего тоже не хватает на данный момент. Если этот баланс соблюдён, то регион и исполнительная власть даже выигрывают. - То есть краевому правительству всё же стоит озаботиться тем, чтобы привлечь ярких деятелей в следующий созыв? - Да. Год от года социология фиксирует запрос россиян на новые лица в политике. Сильная ротация, уже анонсированная внутриполитическим блоком, позволит значительно повысить акции Заксобрания. Если предположить, что в следующем году мы увидим больше ЛОМов с территорий, то новый состав может выглядеть очень выгодно на фоне действующего. - Немного наивный вопрос: зачем, на ваш взгляд, люди идут в депутаты? Опустим высокие зарплаты и прочие моменты. - Определённый статус. Политика всегда привлекала к себе внимание амбициозных людей. Построение политическое карьеры для многих бизнесменов, общественников и чиновников — некий апогей. Если говорить про людей, афилированных с крупным бизнесом, финансово-промышленными группами, то поход в законодательную власть открывает возможности для лоббирования своих интересов, подготовке законодательной базы. Вес независимого депутата крайне низок, но если за ним стоят серьёзные деньги и организационные структуры, то перед ним открываются большие возможности. - Так всё-таки депутат - это, в первую очередь, политик? - На мой взгляд, да. Предполагается, что за подготовку законов должен отвечать аппарат законодательного органа, профессиональные юристы. А депутат должен, главным образом, артикулировать и агрегировать интересы своих избирателей. - Вернёмся к партийным вопросам. Как оцениваете позиции партии «Единая Россия» в Приморье, и каковы её шансы в следующем году? - «Единая Россия», на мой взгляд, сейчас восстанавливает свои позиции, правда этот процесс идёт достаточно медленно на фоне затяжных кризисных явлений и затянувшейся социальной депрессии. Но, всё же, сейчас её электоральные позиции лучше, чем в 2018-м году на фоне принятия непопулярных решений, одобренных партией. - А что думаете о КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России»? - В Приморье предпочтения оппозиционного электората склоняются к КПРФ. Во-первых, у КПРФ в Приморье больше ярких лидеров, во-вторых, они эффективнее обыгрывают протестную повестку. Но, в то же время, у ЛДПР в крае есть свои избиратели. И это партия, которая традиционно показывает неплохие результаты в Приморье, и достаточно часто претендует на то, чтобы потеснить коммунистов по итогам выборов. - Принято считать, что электорат КПРФ стареет, и за коммунистов голосуют лишь условные «бабушки». Действительно ли это так? - Скорее, это миф. Если говорим про некую «идеальную» КПРФ, то да. Но в Приморье мы имеем дело не с классической коммунистической партией, а с некоторой гибридной структурой. Многих лидеров краевого отделения КПРФ я бы затруднился назвать коммунистами в чистом виде. Это люди с широким спектром оппозиционных взглядов, при этом лишь номинально включённые в КПРФ. - И заключительный вопрос. Кем вы всё-таки себя считаете: политологом или политтехнологом, практиком или теоретиком? - Это вопрос самопозиционирования, на который мне самому сложно дать однозначный ответ. Безусловно, я политолог, в первую очередь — по образованию. Но в последнее время всё больше увеличивается перекос в практику — в сторону политтехнологий. Анна Сатимова Политика — это как киношоу или спектакль. Она хороша, когда интересна. Когда Законодательное собрание превращается в придаток исполнительной власти, и это понимают и избиратели, оно перестаёт выполнять свою функцию громоотвода.

Related news: Политическая кухня

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter