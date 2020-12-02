Политический разговор

- Не берусь судить. Как я уже говорил, есть два этапа принятия решений: в федеральном центре и на уровне региона. Если делать прогнозы по региональному уровню ещё возможно на основании характера взаимоотношений потенциального кандидата с главой региона и кураторами внутрипола, то с федеральным центром всё гораздо сложнее. Особенно на фоне того, что ни один из действующих депутатов ГД РФ не находится в стоп-листе на избрание, но и не отнесён к списку людей, которые действительно имеют явные шансы на победу и рекомендованы к выдвижению на округе.