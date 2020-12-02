Прогнозировать дату снятия режима ЧС в крае невозможно - Олег Кожемяко

«Я хочу сказать, что ситуация у нас непростая, но вместе с тем, с другой стороны такой ситуации у нас никогда и не было. Особо обвинять-то и некого. Важно, как люди проявили себя. Кто как отреагировал по своему направлению, насколько быстро. Каждый должен был сделать максимально возможное и ликвидировать последствия, провести аварийно-спасательные работы», - сказал губернатор Олег Кожемяко.