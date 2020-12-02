Прогнозировать дату снятия режима ЧС в крае невозможно - Олег Кожемяко

Прогнозировать дату снятия режима ЧС в крае невозможно - Олег Кожемяко

Сегодня, 13:56
Политика
Photo: Правительство Приморского края
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью ИА ТАСС рассказал о введенном режиме ЧС в регионе и при каких условиях он будет снят в края.

Глава подчеркнул, что для этого нужно выполнить множество условий и увидеть, что процесс ликвидации близится к завершению.

«Сложно сказать, когда мы сможем снять региональный режим ЧС. Нужно посмотреть на масштабы полного энергоснабжения. Поэтому, когда мы это почувствуем и увидим механизм финансовой поддержки, который задействуем в этом варианте, и все структуры проведут необходимые закупки, конкурсные процедуры, проведут необходимые документы.

Когда мы увидим, что аварийно-восстановительная работа организована и идет к завершению, тогда можем сказать, что можно снимать режим ЧС. По срокам пока не загадываем - это слишком некорректно», - рассказал в интервью глава региона.

Также он отметил, что в произошедшей ситуации, которая вылилась в результате ледяного шторма, обрушившегося на регион, нет ни одного виновного. Однако, вопросы к оперативности и поведению некоторых служб все же остались.

«Я хочу сказать, что ситуация у нас непростая, но вместе с тем, с другой стороны такой ситуации у нас никогда и не было. Особо обвинять-то и некого. Важно, как люди проявили себя. Кто как отреагировал по своему направлению, насколько быстро. Каждый должен был сделать максимально возможное и ликвидировать последствия, провести аварийно-спасательные работы», - сказал губернатор Олег Кожемяко.

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