НЗМУ отчитался о реализации социальных проектов в Находке

Об этом исполнительной директор компании Виктор Гребенюков заявил на заседании совета по контролю за реализацией проекта строительства НЗМУ под председательством губернатора Олега Кожемяко.
«С администрацией Находки уже проработали эскизный проект пляжа во Врангеле, сейчас обсуждаем инициативу с жителями. В этом году закончим сбор предложений, закончим проект и выполним работы по благоустройству. Работаем с футбольным клубом во Врангеле, который действует на общественных началах: закупили форму, инвентарь, в планах осветить футбольное поле. Было поручение работать с обществом инвалидов. Когда у нас появляется вакансия, смотрим, возможно ли устроить инвалида. Параллельно мы бесплатно развезли дрова инвалидам, проживающим на территории», — рассказал Виктор Гребенюков на заседании совета.
Также НЗМУ провело ремонт в одной из школ Находки, параллельно обеспечив школьников новейшим оборудованием для учёбы. Также действует проект «Эко-репетитор», в рамках которого дети обучаются основам экологии как науки.
Отметим, Находкинский завод минеральных удобрений — предприятие по производству метанола, работы по возведению которого сейчас ведутся под Находкой. Предприятие строится под контролем контролирующих ведомств и регионального правительства.