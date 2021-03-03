НЗМУ отчитался о реализации социальных проектов в Находке

«С администрацией Находки уже проработали эскизный проект пляжа во Врангеле, сейчас обсуждаем инициативу с жителями. В этом году закончим сбор предложений, закончим проект и выполним работы по благоустройству. Работаем с футбольным клубом во Врангеле, который действует на общественных началах: закупили форму, инвентарь, в планах осветить футбольное поле. Было поручение работать с обществом инвалидов. Когда у нас появляется вакансия, смотрим, возможно ли устроить инвалида. Параллельно мы бесплатно развезли дрова инвалидам, проживающим на территории», — рассказал Виктор Гребенюков на заседании совета.