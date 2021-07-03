Вероника Ильина: Продолжаю работать и остаюсь предана принципам, что заложил Путин

Вероника Ильина: Продолжаю работать и остаюсь предана принципам, что заложил Путин

Вероника Ильина: Продолжаю работать и остаюсь предана принципам, что заложил Путин

Сегодня, 12:46
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вероника Ильина, отстраненная на днях от своей должности секретаря местного отделения партии Хасанского муниципального района президиумом регионального политического совета партии «Единая Россия» обратилась к жителям муниципалитета и однопартийцам.

В нем она рассказала, что такой поворот в её жизни стал очень неожиданным, так как решение было принято без её участия и объяснения причин.

«Золотой Рог» приводит полный текст обращения Вероники Ильиной:

Уважаемые жители Хасанского района, однопартийцы, коллеги!

Сегодня Президиумом Регионального политического совета Приморского регионального отделения ВПП «Единая Россия» было принято решение о приостановлении моих полномочий как секретаря местного отделения партии в Хасанском муниципальном районе.

Говорю об этом со стороны, так как это стало для меня полной неожиданностью. Решение было принято без моего участия, без каких-либо уведомлений и объяснения причин. Как уже позже рассказали коллеги, всё произошло в ходе заочного заседания: участникам президиума на почту была отправлена повестка, а голосование было проведено по телефону.

За более чем 17 лет моей работы в партии это первый случай, когда не было дано даже шанса высказаться или заслушать однопартийцев.

Но партия «Единая Россия» в Приморском крае переживала и более смутные периоды, и я уверена, пройдёт смутное время, когда руководителей местных отделений за их же спиной снимают с должностей.

Всё-таки партия – это не инструмент и не собственность одного человека, а большая структура, которой люди доверяют свои голоса. Местное отделение «Единой России» в Хасанском районе – одно из самых сильных в крае. Большинство глав и депутатов района являются членами или сторонниками партии. И я горда тем, какая команда сегодня представляет местное отделение партии.

Я продолжаю работать и остаюсь предана тем ценностям и принципам, что заложил в своё время Владимир Владимирович Путин. Только он остаётся истинным лидером партии, который никогда бы не позволил себе трусливо ударить женщину в спину.

С уважением, В.П. Ильина

Напомним, Вероника Ильина стала секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Хасанского муниципального района в октябре 2018 года. В том же году и в том же месяце она была избрана председателем местной думы.

Сюжеты:
Приморский край
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