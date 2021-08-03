Партия «Новые люди» призвала приморцев остерегаться мошенников

Среди прочих была упомянута и партия «Новые люди». Приморское региональное отделение выступило с официальным опровержением, а также сообщило ряд интересных фактов о «сборщиках подписей».
Как говорится в релизе «Новых людей», участники акции с самого начала вели себя крайне подозрительно.
«Так называемые «пункты сбора подписей» были развёрнуты в торговых центрах Находки и Большого Камня. Камеры наблюдения торговых центров зафиксировали, как «сборщики подписей» проникли в помещение, установили баннер с логотипами различных партий, сняли видео, которое сейчас широко тиражируется в соцсетях, после чего свернули баннер и ушли», - сообщили «Новые люди».
Бдительные граждане отметили и ещё один интересный факт: вместо пяти партий, логотипы которых были размещены на баннере, «волонтёры» предлагали поставить подписи только за партию «Родина». Тем не менее, «Новые люди» полагают, что заказчиком этой сомнительной акции была другая партия, покрупнее:
«Считаем обоснованным подозрение, что главным выгодоприобретателем этой провокации является не сама партия «Родина», а одна из старых партий, обеспокоенная перспективой утраты влияния на краевое Законодательное собрание», - говорится в релизе «Новых людей».
Приморское региональное отделение партии напомнило, что поставить подпись за кандидатов от «Новых людей» можно только в партийных офисах либо на мобильных пунктах («кубах»), обозначенных символикой партии.
«Призываем жителей Приморья быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, внимательно изучать подписные листы. В случае повторения подобных провокаций просьба сообщать по телефону: 8 (991) 069 53 07, либо обращаться в офис по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 90», - написано в партийных соцсетях.