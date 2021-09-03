АЗС ННК на Дальнем Востоке продолжают работать вопреки погодным условиям

АЗС ННК на Дальнем Востоке продолжают работать вопреки погодным условиям

АЗС ННК на Дальнем Востоке продолжают работать вопреки погодным условиям

Сегодня, 18:22
Политика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сложный паводковый сезон в Амурской области не повлиял на работу АЗС компаний ННК. Несмотря на то, что в этом сезоне реки Амур и Зея неоднократно добирались до предельной отметки, предприятие не прерывало свою деятельность ни на час.

Высокий уровень подготовки АО ННК к приходу "большой воды" оценил глава губернатор Амурской области Василий Орлов.

Специалисты еще одного сбытового общества ННК — ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», вслед за коллегами из Амурской области, отчитались о полной готовности к «большой воде».

Силами персонала предприятия был укреплен берег, установлены наливные дамбы и боновые ограждения, подготовлены мотопомпы. Все сотрудники Хабаровской нефтебазы мобилизованы на проведение защитных работ.Чтобы не допустить подтопление домов, школ и больниц, предприятий ЖКХ и объектов энергетики в Комсомольске-на-Амуре возводят временные защитные сооружения, размещают установки для откачки ливневых стоков и много другое.

Для проведения аварийно-спасательных работ и предупредительных мероприятий группа ННК как социально-ответственная компания выделила правительству Хабаровского края необходимый объем дизельного топлива.Главной задачей предприятий ННК в режиме чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий, является обеспечение жителей подтопленных территорий топливом.

Для обеспечения АЗС в удаленных районах совместно с МЧС России разработана схема доставки нефтепродуктов малотоннажным бензовозным парком по дополнительным маршрутам.

Протяженность отдельных маршрутов достигает 600 км.Несмотря на тревожные сводки, предприятия группы ННК в Дальневосточном регионе продолжают работать в штатном режиме.

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