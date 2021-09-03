Метод Альтернативной котельной заработает во Владивостоке

Во время Восточного экономического форума во Владивостоке, 3 сентября, был подписан документ, который регламентирует модернизацию системы теплоснабжения в столице Дальнего Востока

Документ подписали гендиректор РусГидро Виктор Хмарин, первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства Приморского края Вера Щербина и мэр Владивостока Константин Шестаков. Как прокомментировала Вера Щербина, состояние теплосетей приморской столицы давно вызывает беспокойство — инфраструктура изношена, требуются значительные средства для её обновления. Заключение соглашения с РусГидро позволит задействовать механизмы концессии, также будет рассмотрена возможность перехода Владивостока в ценовую зону теплоснабжения — иначе говоря, к формированию единого тарифа на тепло по методу «альтернативной котельной». «Восток-Медиа» ранее рассказывало об этом методе, суть которого — в справедливом способе расчёта тарифов на тепловую энергию, когда в городе или системе теплоснабжения регулятор устанавливает единый предельный уровень цены для потребителей, превышать который ни один из поставщиков не может. При внедрении метода альтернативной котельной цена на тепло рассчитывается по единому для всей страны эталону. Для всех компаний используются одинаковые подходы, исключаются дискриминационные ценовые условия для потребителей одного муниципального образования или системы теплоснабжения. Внедрение механизма позволяет упростить регулирование в сфере теплоснабжения, создать благоприятные условия для инвестиций в теплоснабжение, сформировать источник средств на развитие систем теплоснабжения. Тем не менее, плюсы нового метода альткотельной пока ещё понятны далеко не всем: например, в Бурятии чиновники активно противятся рекомендациям Минэнерго и буквально запугивают потребителей надуманным ростом тарифов в случае перехода в ценовую зону теплоснабжения. Буксует внедрение метода альткотельной и в Забайкалье, несмотря на прямые рекомендации Минэнерго. Специалисты РусГидро проанализируют состояние объектов теплоснабжения Владивостока, находящихся в муниципальной и региональной собственности, с целью разработки программы их модернизации. Во Владивостоке работают энергообъекты РусГидро, обеспечивающие комбинированную выработку электрической и тепловой энергии — ТЭЦ «Восточная», одна из самых современных тепловых электростанций России, введенная в эксплуатацию в 2018 году, и Владивостокская ТЭЦ-2, которая в ближайшие годы завершит масштабную модернизацию. Эффективность этих объектов не вызывает сомнений и позволяет рассчитывать на реальное повышение качества теплоснабжения потребителей в будущем за счёт приоритетной загрузки ТЭЦ и снижения потерь тепла.

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