Путин сделал важное заявление для дальневосточников

Путин сделал важное заявление для дальневосточников

Сегодня, 10:35ПолитикаPhoto: kremlin.ru«Мы это не упустим, будем дальше двигаться по этому направлению»
Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» пообещал, что власти страны будут продолжать работать над расширением программы льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока.

Владимир Путин отметил, что правительство постоянно держит в фокусе внимания вопрос льгот на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока.

«Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением. Уверяю вас, мы это не упустим, будем дальше двигаться по этому направлению», — заверил он.

Причем, по мнению главы государства, это вопрос не просто экономический. «Это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможность передвигаться людям, живущим на Дальнем Востоке. Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить эту связанность огромной нашей территории», — сказал он.

Кроме того, как считает Путин, самое простое решение — в увеличении субсидирования этих перевозок.

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