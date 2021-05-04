Сезон скидок в общественном транспорте

«Это удобно и безопасно, и оплата проезда на общественном транспорте здесь – не исключение. Более того: новая акция носит отчетливый социальный характер. Это особо выгодно для тех, кто пользуется городским транспортом несколько раз в день, например, совершает поездки на работу и обратно. И мы рады предоставить жителям и гостям нашего края возможность получать скидку на каждую поездку. Особо важно то, что скидку от текущей стоимости проезда смогут получить все жители во всех городах, где в общественном транспорте установлены терминалы приема оплаты по картам», - сказал специалист.