Сезон скидок в общественном транспорте

Сезон скидок в общественном транспорте
Сезон скидок в общественном транспорте
Сегодня, 18:44ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
С начала мая по 30 июня владельцы бесконтактных карт Masterсard любого российского банка смогут совершать поездки в общественном транспорте Приморского края со скидкой 3 рубля.

Скидка будет предоставляться в трамваях, троллейбусах, фуникулере, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами.

Скидка высчитывается автоматически, как только пассажир прикладывает к валидатору бесконтактную карту Masterсard или мобильное устройство с привязанной к нему картой Mastercard – смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Управляющий Приморским отделением Сбербанка рассказывает, что многие жители Приморья постепенно привыкают платить в одно касание.

«Это удобно и безопасно, и оплата проезда на общественном транспорте здесь – не исключение. Более того: новая акция носит отчетливый социальный характер. Это особо выгодно для тех, кто пользуется городским транспортом несколько раз в день, например, совершает поездки на работу и обратно. И мы рады предоставить жителям и гостям нашего края возможность получать скидку на каждую поездку. Особо важно то, что скидку от текущей стоимости проезда смогут получить все жители во всех городах, где в общественном транспорте установлены терминалы приема оплаты по картам», - сказал специалист.

Напомним, что данная акция начала свою работу при поддержке правительства Приморского края, транспортного оператора МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр», а также Сбербанка как банка-эквайера, обеспечивающего прием бесконтактных банковских карт для оплаты проезда в общественном транспорте. Сегодня такой сервис доступен во Владивостоке, в Арсеньеве, Артёме, Большом Камне, Дальнереченске, Находке, Покровке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Дальнегорске.

Сюжеты:
Приморье
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