Штабы Розы Чемерис заработали в Уссурийске и Покровке

Роза Чемерис открыла штабы общественной поддержки в Уссурийске и Октябрьском районе. Там жители близлежащих населённых пунктов смогут рассказать волонтёрам об имеющихся проблемах, а также — вступить в команду Розы Чемерис.

В Уссурийске штаб действует на улице Некрасова, 124, офис 204. В Покровке Октябрьского района — на улице Советов, 79. Роза Чемерис продолжает автопроезд по Приморью. Она уже побывала в крупных населённых пунктах Хасанского района, сегодня на очереди — Уссурийск и Покровка. Цель поездки — не только открыть штабы общественной поддержки, но и пообщаться с жителями, погрузиться в проблемы территорий. В Покровке на встречу с Розой Чемерис собралась молодежь района. Обсуждение затронуло многие важные моменты для жителей. Кроме того, участники встречи поинтересовались у Розы Чемерис с чем она идет в «большую политику». «Я приехала в ваш район, чтобы поддержать праймериз, привлечь внимание к ним и чтобы у нас у всех была возможность выбрать сильного и достойного кандидата. Если же говорить о том, что я лично считаю для себя главным и на чем бы делала акцент в работе депутата ГосДумы – это введение преференций для дальневосточников, который бы коснулись неких базовых моментов: высокой зарплаты и пенсии, более длинный отпуск с хорошей дальневосточной доплатой. Я считаю, что дальневосточники – это особая категория людей, которые заслуживают преференций», — сказала Роза Чемерис. Чемерис отдельно подчеркнула, что штабы общественной поддержки — «это не просто помещения для какой-то бумажной работы». С первых дней там идёт активная общественная жизнь: приходят с наказами местные жители, работают волонтёры. Эксперты позитивно оценивают кампанию участницы праймериз. По мнению политолога Сергея Гребенюка, Чемерис практически удалось перезапустить весь политический процесс в регионе, стряхнув с него пыль традиционных политтехнологических приёмов. И, что самое главное, тем самым у неё получилось вернуть избирателям их ценность и субъектность. «Уже можно сказать, что Роза Чемерис стала крайне узнаваемой фигурой за пределами Владивостока – по прошедшим проездам складывается понятный вывод, что к политику активно идут люди со своими проблемами и запросами. Участник праймериз демонстрирует серьезное отношение к своему же тезису, заявленному на пресс-конференции: о возвращении людям ценности голоса. И это совершенно новый формат работы, на который придется так или иначе ориентироваться другим участникам кампании», - сказал политолог Сергей Гребенюк. Напомним, первыми Роза Чемерис посетила Славянку и Барабаш. На очереди — Надеждинский район. Штаб общественной поддержки кандидата действует также во Владивостоке на улице Бестужева, 21А.

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