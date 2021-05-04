ЦУР получил свыше 3 тысяч обращений от жители Приморья

Координационный центр — Центр Управления Регионом Приморского края (ЦУР) — продолжает совместно с правительством региона налаживать взаимодействие власти и граждан посредством обработки жалоб и обращений, которые поступают от жителей Приморья в социальные сети и через Госуслуги.

Как рассказал заместитель руководителя приморского ЦУР Полина Степаненко, они вместе с правительством фиксируют и анализируют все входящие сообщения через круглосуточную систему мониторинга «Инцидент-менеджмент» (ИМ). «Все обращения уходят в профильные ведомства или муниципалитеты, где их принимают в работу и стараются решить оперативно», — рассказала замруководителя ЦУР. Только за прошедший месяц в ЦУР зашло 3 158 обращений. По восьми основным направлениям в ИМ было зафиксировано и обработано 2 343. Все обращения делятся на порядка тридцати тем, из которых восемь основных: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, твердые коммунальные отходы и социальная защита. Также есть обращения, которые попадают в категорию «другое». Как и в предыдущий месяц, чаще всего людей волновали плохие дороги. Сфера ЖКХ на этот раз обошла по количеству обращений здравоохранение и следует за дорогами. Далее идут вопросы здравоохранения, образования и соцзащиты. Что касается географии, то топ-5 районов края по количеству обращений выглядит следующим образом: Владивосток — 1741; Находка — 182; Уссурийск — 152; Артем — 103; Лесозаводск — 97. Изменился только пятый пункт — в марте на месте Лесозаводска был Хорольский район. В апреле региональные и муниципальные власти совместно с ЦУР решали самые разные задачи: содействие в уборке мусора в нескольких населенных пунктах края, возвращение слишком рано отключенного отопления, помощь с ремонтом крыльца детского сада и срочной записью к врачам, а также содействие в освобождении проезда к дачному участку. Ярким примером эффективного взаимодействия властей и ЦУР была оперативная помощь с ремонтом крыльца детского сада № 15 по улице Гульбиновича во Владивостоке. Женщина, чьи дети ходят в этот детский сад, рассказала в соцсетях о том, что крыльцо в ужасном состоянии и требует срочного ремонта. ЦУР совместно с Правительством Приморского края зафиксировали обращение и направили его в администрацию города. В течение двух дней проблему решили. Еще одно быстрое решение было принято по обращению женщины из поселка Липовцы Октябрьского района, где несмотря на низкие температуры закончился отопительный сезон. После внепланового совещания с компанией «Примтеплоэнерго» отопление было восстановлено. Обращения в сфере ЖКХ чаще всего были связаны с вывозом мусора, отсутствием горячего водоснабжения и работой управляющих компаний. Так, в доме № 8 по улице Баляева после обращения жильцов в социальные сети был расчищен и высушен подвал, откуда более месяца исходил зловонный запах, но УК не решала проблему.

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