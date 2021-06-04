Дмитрий Лёгкий доложит губернатору о строительстве высотки вместо сквера на Надибаидзе

Очередную высотку планируют возвести в Первомайском районе Владивостоке на улице Надибаидзе. Пока что там сквер, где любят гулять местные жители, но скоро ситуация может измениться.

Вчера, 3 июня, с местными жителями вновь встретился Дмитрий Лёгкий. Он собрал обращения от жильцов, которые уже в ближайшее время передаст губернатору Олегу Кожемяко. Ситуация длится уже не первый год. Застройщик намерен возвести 25-этажный дом, несмотря на протесты со стороны жильцов. «Я считаю, что при застройке территории должно быть учтено мнение местных жителей. В данном случае застройщик решил пойти против требований общественности. Так не должно быть. Наш Первомайский район имеет все возможности, для того, чтобы стать самой процветающей территорией Владивостока. И я со своей стороны готов приложить к этому все усилия», — сказал Дмитрий Лёгкий. Жильцов возмущает не только то, что теперь из их окон будет открываться вид не на район, а на новую «свечку». Как выяснилось, в случае, если строительные работы всё же начнутся, есть риск, что под домом начнёт опускаться земля, и он буквально съедет вниз. Зафиксированы ошибки и в оформлении проектной документации будущего дома. Так, в документах есть отклонения в масштабах озеленения. Причём профильные органы на нарушения не обратили внимания. Другие участки в том же районе, где стройка не помешает местным жителям, застройщик почему-то рассматривать отказывается. Ранее жители улицы Надибаидзе провели встречу с собственниками жилья возле места предполагаемого строительства. Мероприятие посетил и Дмитрий Лёгкий. Он пообщался с активистами и заверил, что займётся решением проблемы в кратчайшие сроки.

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