В Первомайском районе Владивостока взялись за сокращение сроков капремонта

Жителям Первомайского района помогут сократить срок ожидания капитального ремонта. В домов №23 и №25 на улице Добровольская работы могут провести уж в 2023 году. За решение проблемы взялся депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков.

Жителям Первомайского района помогут сократить срок ожидания капитального ремонта. В домов №23 и №25 на улице Добровольская работы могут провести уж в 2023 году. За решение проблемы взялся депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков. Оба дома давно нуждается в ремонте: крыша и фасад прохудились. Однако ждать очереди по программе Фонда капремонта жителям пришлось бы много лет. Депутат Дмитрий Новиков вмешался в ситуацию. На встрече с врио генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Михаилом Клепцовым он обсудил возможность переноса сроков. И теперь жильцы могут попасть в программу уже в 2023 году. «Сейчас вам необходимо подать заявку в управляющую компанию, она проведёт экспертизу, передаст её в администрацию Владивостока, а та — направит в Фонд капремонта», — пояснил Дмитрий Новиков. На прошлой неделе депутат встретился по той же проблеме с активом дома по адресу Борисенко, 17а. Жильцов беспокоит, что некоторые из них рискуют вовсе не дождаться ремонта дома, а ведь деньги за него приходится платить уже сейчас. Депутат Дмитрий Новиков представляет в Законодательном Собрании интересы жителей Первомайского района, который входит во второй избирательный округ. Отметим, активная кампания по выдвижению кандидатов на 2-м округе продолжается. Партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" представит Виталий Башко. Он родился в 1987 году во Владивостоке. Работает генеральным директором ООО "Твой терминал". Галина Морозова представляет партию пенсионеров. Она родилась в 1951 году во Владивостоке. В 1985-м выпустилась из заочного техникума Министерства заготовок РСФСР. Сейчас — на пенсии.

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