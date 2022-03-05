Татьяна Абазовская: «Я полностью поддерживаю Президента»

«Я поддерживаю полностью наше правительство и нашего президента. Одобряю его решение в этом направлении. Хочу, чтобы поскорее все закончилось и мы достигли взаимопонимания на переговорах с украинской стороной», — заявила Абазовская.
Отметим, что во многих регионах страны проводятся опросы граждан, в которых абсолютное большинство поддерживает специальную операцию сил РФ на территории Украины. Жители Дальнего Востока отмечают, что проведение операции было вынужденной мерой.
«Нас загнали в такую ситуацию, когда у нас не было выхода», — сказал житель края.
«И Европа почему-то жалеет тех, кто, может быть, погибнет сейчас, а тех, кто восемь лет страдал, погибал, им почему-то не жалко», — отмечают принявшие участие в опросе.