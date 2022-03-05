Владимир Путин озвучил сумму, которую получат семьи раненых и погибших на Украине

Владимир Путин озвучил сумму, которую получат семьи раненых и погибших на Украине

Владимир Путин озвучил сумму, которую получат семьи раненых и погибших на Украине

Сегодня, 11:25
Политика
Фото: https://vk.com/astr_online
Глава РФ Владимир Путин сделал заявление, во время выступления перед заседанием Совета Безопасности страны, о том, что семьи погибших и получивших ранения во время военной операции на Украине, получат денежные выплаты.

Также родственники смогут получить другие пособия и обеспечение.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 421 000 руб.», — заявил Путин.

Не обозначив конкретную сумму, каждый член семьи погибшего будет ежемесячно получать денежные выплаты. А помимо этого, позднее, будет принято решение по дополнительным выплатам для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств. Им назначено по 5 млн рублей.

«Все военнослужащие, раненные при проведении операции, также получат соответствующие выплаты, имея в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию», — добавил Путин.

Также он заявил, что наши войска сражаются героически и стойко

«Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев и наши военнослужащие, и ополченцы проявляют массовый героизм, — сказал глава государства.

Сюжеты:
В России
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