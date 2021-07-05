Компетенции и опыт: Алексей Васильев возглавит медиаблок Лимаренко

Алексей Васильев, известный на Дальнем Востоке политконсультант, усилит команду губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В сферу его ответственности войдёт выстраивание работы со СМИ, а также работа внутриполитического блока.

Алексей Васильев, известный на Дальнем Востоке политконсультант, усилит команду губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. В сферу его ответственности войдёт выстраивание работы со СМИ, а также работа внутриполитического блока. По данным инсайдеров, подбор куратора информационной политики области стартовал ещё в апреле. Пройти все проверки и согласования в итоге удалось лишь Алексею Васильеву. «Лимаренко усиливает свою команду компетентными кадрами на фоне достаточно неспокойной ситуации в сахалинских медиа. Сахалинская область — регион крайне непростой, поэтому эффективная работа в информационном поле имеет там особое значение. У Алексея Васильева уже есть хороший опыт работы на Дальнем Востоке: в Приморье и Хабаровском крае. Так что он хорошо погружён в специфику территории, понимает все нюансы», — отметил политолог Павел Наливайко. По словам Наливайко, работы властей в медиа должна вестись на регулярной основе, а не только накануне выборов или в кризисные моменты. Это позволит сформировать качественную систему коммуникации с населением, которая будет эффективна в любые, даже кризисные моменты, подчеркнул Наливайко. «Назначение Васильева говорит и о том, что ему удалось выстроить продуктивные взаимоотношения с окружением Лимаренко, а также найти поддержку в Кремле, что станет основой для качественной работы на новой позиции», — заключил Павел Наливайко. Напомним, Алексей Васильев известен как политконсультант, состоит в комитете по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью.

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