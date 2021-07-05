Официально: Роза Чемерис пойдёт в Госдуму от «Новых людей»

Роза Чемерис возглавила партийный список по Дальнему Востоку, а также представит партию в борьбе за мандат по 62-му округу. От этой территории она уже выдвигалась на праймериз «Единой России», однако вскоре была вынуждена отказаться от участия в предварительном голосовании из-за многочисленных фактов административного давления со стороны местных властей.
«Я приняла предложение руководителя партии Алексея Нечаева возглавить дальневосточную группу партии «Новые люди». Кроме того, я выдвину свою кандидатуру по одномандатному округу № 62, где уже проделана колоссальная работа, развернуты штабы, идёт работа с людьми», — заявила на прошлой неделе Роза Чемерис.
Политик подчеркнула, что одним из факторов принятия решения о сотрудничестве с «Новыми людьми» для неё стала системность партии и её согласие соблюдать негласные «правила игры».
«Социологические исследования в регионах Дальнего Востока говорят о том, что у людей сформировался запрос на появление новых лиц. Людей, которые готовы работать, вникать в проблемы, не закрывать глаза на сложные вопросы. Разброс колоссальный от 10 до 18 % говорят, что они бы проголосовали за новую политическую силу, за новых людей. Именно поэтому на выборы мы пойдём с той программой, о которой боятся и не хотят говорить другие партии», — заявила Чемерис.
Как подчеркнул председатель комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Юрий Воротников, Чемерис хорошо известна в Приморье и Владивостоке и является политиком с большим потенциалом.
«Она знакома людям, работает уже давно, знает специфику региона, всю проблематику, а главное - реально болеет душой за людей. Я очень рад, что Роза Басировна присоединилась к нашей партии, выдвигается от неё, мы возлагаем на неё большие надежды и считаем её очень перспективным политиком», — сказал Воротников.
Один из ведущих политтехнологов страны – глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заметил, что Роза Чемерис и её команда смогли сконструировать яркий и интересный образ «женщины-воина», который нечасто встречается в российской политике.
«Это такая «женщина-воин», которая не боится препятствий, умеет их преодолевать и даже, может быть, испытывает удовольствие, когда встречаются преграды, потому что это даёт ей возможность проявить свои лучшие качества. При этом, конечно же, как женщина она делает акценты и на семье, и на заботе. Это женщина-воин, которая помнит о людях, чувствует и своих близких, и своих избирателей. В принципе, это достаточно интересный и яркий образ. Насколько он окажется электорально эффективным, мы увидим по итогам выборов», — подчеркнул Евгений Минченко.
Политолог Павел Наливайко полагает, что у Чемерис достаточно высокие шансы на успех. Теперь её победа будет зависеть от того, насколько грамотно будет выстроена её кампания, в том числе — и на 62-м округе.
«Это позволит внести интригу и в Приморском крае, так как сейчас 62-ой округ остаётся в регионе единственным конкурентным округом, и у Чемерис там есть, на мой взгляд, неплохие шансы на победу», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что выдвижение Розы Чемерис от партии «Новые люди» в очередной раз подтвердило серьёзность её намерений и стремление продолжить начатую работу. Кроме того, это говорит о наличии ресурсной поддержки со стороны в том числе федеральных элит.
«Стоимость проведения кампании по Дальнему Востоку несоизмерима с региональным уровнем, и здесь очевидно, что Розе Чемерис удалось заручиться поддержкой федерального ресурса», — уверен Наливайко.
Сама Роза Чемерис в очередной раз подчеркнула, что её кампания будет соответствовать всем принципам честных открытых выборов.
«Мы развернём масштабную работу по формированию корпуса наблюдателей в регионах. Люди должны быть уверены, что их право на новую политику, на новые лица в политике будет защищено, а голоса не будут украдены», - заявила она.