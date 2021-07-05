А у ЦУРа иначе: Олег Кожемяко раскритиковал данные о состоянии дорог от Минтранса

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко напомнил чиновникам об ответственности за их работу на посту. Чиновникам поручено проявлять гораздо больше энтузиазма при работе с жалобами приморцев на дороги и чистоту территорий.

«Когда произойдет срыв сроков сдачи или качество работ будет ненадлежащее, спрос будет с вас», — четко обозначил свою позицию губернатор Приморского края. На совещании глава Приморья рассказал, что жители края массово сигнализируют об неудовлетворительном состоянии дорог и санитарном состоянии территорий в своих населенных пунктах. Это подтверждается данными из Центра управления регионом (ЦУР). По словам Олега Кожемяко, жалобы приморцев полностью объективны. Губернатор напомнил, что он постоянно лично приезжает в места, где проводятся ремонты, разговаривает и с подрядчиками и с местными жителями. И несмотря на то, что работы на значимых трассах идут, а мосты строятся, содержание многих других территорий оставляет желать лучшего: дороги и кюветы не ухожены. Главу краевого минтранса губернатор отчитал того за то, что работа у него «пущена на самотек», из-за чего он оказался не в состоянии ответить на конкретные вопросы о сроках и реализации проектов. Глава Приморья попенял ему за отсутствие ворот-ораничителей при въезде на мост поблизости от АртемГРЭС. Из-за их отсутствия там все еще ездят грузовые авто. Срок за который министр пообещал решить проблему Олега Кожемяко не устроил. Глава Приморья напомнил собравшимся, что они обязаны реагировать на обращения граждан. Отдельно Олег Кожемяко акцентировал, что ответственность за работу подрядчиков несут именно ответственные чиновники и именно чиновникам придется отвечать в случае каких-либо неудач. Губернатор настоятельно порекомендовал всем лично посещать объекты, узнавать о ходе дел у подрядчиков и внимательно вникать в проблемы, а не работать «для галочки».

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