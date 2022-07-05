Олег Кожемяко: необходимо открывать авиарейсы между Владивостоком и Вьетнамом

Например, как уже сообщал «ЗР», в мае этого года FESCO запустила регулярную морскую линию из России во Вьетнам. В первый рейс во Вьетнам были доставлены российские экспортные грузы — древесина, косметика, продукты питания и полимерная продукция. Из Хошимина во Владивосток пришло свыше 800 двадцатифутовых контейнеров с продукцией вьетнамских производителей — одеждой, кофе, сантехникой. Часть импорта была транзитом, часть осталась в Приморье.