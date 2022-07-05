Олег Кожемяко: необходимо открывать авиарейсы между Владивостоком и Вьетнамом

В ходе встречи консул проинформировал российскую сторону, что эпидемиологическая ситуация по ковиду во Вьетнаме стабилизировалась, в регионе отмечается рост деловой активности.
Укрепляются и отношения между Россией и Вьетнамом. Стороны обмениваются делегациями, развивается инвестиционное сотрудничество в таких отраслях, как безопасность, оборона, образование и других.
Например, как уже сообщал «ЗР», в мае этого года FESCO запустила регулярную морскую линию из России во Вьетнам. В первый рейс во Вьетнам были доставлены российские экспортные грузы — древесина, косметика, продукты питания и полимерная продукция. Из Хошимина во Владивосток пришло свыше 800 двадцатифутовых контейнеров с продукцией вьетнамских производителей — одеждой, кофе, сантехникой. Часть импорта была транзитом, часть осталась в Приморье.
Олег Кожемяко отметил, что у Приморья и Вьетнама давно уже сложились добрососедские отношения, и есть перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Губернатор отметил, что необходимо налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Владивостоком и Вьетнамом. Консул не исключил, что туристические авиарейсы будут запущены уже в скором времени.