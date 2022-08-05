Александр Тихоновецкий: Хотим выиграть «Динамо-Кубок Приморского края» трижды подряд!

— Нет, в Кубке Приморского края дебютировал уже тренером и очень удачно. Считаю очень хорошо, что в этом году в Кубке сыграют полноценный турнир с 16 командами. Не как в прошлом году, когда было всего две игры — а все стадии, начиная с 1/8 финала. Это интересно и болельщикам, и игрокам. Спасибо партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края за то, что вдохнули в Кубок новую жизнь!