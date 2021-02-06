Правительство продлило «лицензии автоматом» еще на год

Инструмент поддержки «лицензии автоматом» на фоне ситуации с распространением коронавируса хорошо зарекомендовал себя в 2020 году. Тогда, напомним, по решению Правительства был продлён срок действия 41 тыс. лицензий и других разрешительных документов, а также перенесены сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям в отношении более 1 млн иных разрешений. Это позволило сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти.