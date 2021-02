Правительство продлило «лицензии автоматом» еще на год

В 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Инструмент поддержки «лицензии автоматом» на фоне ситуации с распространением коронавируса хорошо зарекомендовал себя в 2020 году. Тогда, напомним, по решению Правительства был продлён срок действия 41 тыс. лицензий и других разрешительных документов, а также перенесены сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям в отношении более 1 млн иных разрешений. Это позволило сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти. Госведомства в свою очередь получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки в дистанционном формате. Новое постановление Правительства продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений ещё на год. Речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда. Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений. Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений. Решение об автоматическом продлении лицензий и других разрешительных документов Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 25 января. «В этот раз мера коснётся порядка десяти сфер, что позволит не только продолжить работу в рамках прежних разрешительных документов, но и более плавно распределить нагрузку, связанную с необходимостью их переоформления», — подчеркнул Председатель Правительства. Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 3 апреля 2020 года № 440.

