В Приморье появится новое министерство

Новое министерство будет курировать два направления — это профессиональная подготовка кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Ведомство образуется из двух структурных подразделений уже действующих министерств Приморья: минобра и минтруда и соцполитики, штатные единицы которых переведут в новую структуру.