В Приморье появится новое министерство

Новый орган исполнительной власти создадут в Приморье уже в этом году. Более эффективной подготовке кадров под запросы реального сектора экономики в регионе будет способствовать министерство профессионального образования и занятости.

Об этом 5 февраля сообщила председатель Правительства Приморского края Вера Щербина на финальном дне Международной образовательной программы «РЕГИОН-ПРОФИ». Новое министерство будет курировать два направления — это профессиональная подготовка кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Ведомство образуется из двух структурных подразделений уже действующих министерств Приморья: минобра и минтруда и соцполитики, штатные единицы которых переведут в новую структуру. «Сейчас мы проводим реорганизацию, создаем новое министерство, которое появится в этом году. Оно станет связующим звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике», — отметила Вера Щербина. По поручению Губернатора, созданием ведомства занимается Сергей Дмитриенко, в настоящее время занимающий пост заместителя министра экономики Приморья. В своей текущей должности он, в том числе, курирует внедрение стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Приморского края.

