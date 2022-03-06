Президент объединяет: приморские отделения партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ объединились, поддерживая Путина

Как заявляют сами участники митинга, они собрались сегодня в сердце Владивостока для того, чтобы показать свою любовь, преданность и одобрение главе государства.
Примечательно, что на данном мероприятии были замечены как представители общественности, так и члены политических партий. Несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, члены ЛДПР, «Единой России» и КПРФ стояли на митинге плечом к плечу.
Также, Собравшиеся в Покровском парке приморцы поддержали и членов паралимпийской сборной РФ, отстранённых от соревнований.