Президент объединяет: приморские отделения партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ объединились, поддерживая Путина

Во Владивостоке сегодня, 6 марта, состоялся торжественный митинг в поддержку лидера страны Владимира Путина. Чтобы оказать её, в Покровский парк столицы Дальнего Востока пришло около 500 человек. Все с плакатами, флагами и транспорантами.

Как заявляют сами участники митинга, они собрались сегодня в сердце Владивостока для того, чтобы показать свою любовь, преданность и одобрение главе государства. Примечательно, что на данном мероприятии были замечены как представители общественности, так и члены политических партий. Несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, члены ЛДПР, «Единой России» и КПРФ стояли на митинге плечом к плечу. Также, Собравшиеся в Покровском парке приморцы поддержали и членов паралимпийской сборной РФ, отстранённых от соревнований.

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