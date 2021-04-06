Сократить ненужных чиновников призвал губернатор Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал реформировать систему школьного образования в муниципалитетах. По его словам, руководители сферы образования должны находиться под руководством исключительно глав территорий, а ненужные звенья чиновников можно сократить.

Кожемяко заявил, что на глав муниципалитетов должны быть замкнуты специалисты, ответственные за сферу образования на местах — это, по словам главы региона, позволит получить оперативную информацию о реальном положении дел в отрасли и об имеющихся проблемах. «Мы должны организовать работу родительских комитетов и контроль за качеством питания школьников ежедневно, не раз в месяц. Тогда будет результат. А если вы поставили на руководителя районного образования, на которое направляете 50-60% бюджета, человека неосведомленного, а сверху над ним еще и заместителя закрепили — о какой эффективной работе вообще можно говорить? Вы не понимаете, что в школах происходит, потому что эту ступень отодвинули от себя на целого заместителя. У меня руководители ключевых направлений объединяют в себе и министра, и заместителя председателя Правительства. Эта практика должна стать обязательной для всех территорий, если хотите, чтобы в ваших школах был порядок, а вы знали, что и как нужно делать для его поддержания», — сказал Олег Кожемяко главам муниципалитетов Приморья. Губернатор также отметил, что неэффективных чиновников, которые не демонстрируют высоких результатов в работе в течение долгого времени, необходимо менять на молодых специалистов, которые смогут модернизировать социально значимые сферы. Это поможет наладить непрерывный процесс улучшения качества жизни граждан.

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