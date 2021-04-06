Сократить ненужных чиновников призвал губернатор Приморья

Сократить ненужных чиновников призвал губернатор Приморья
Сегодня, 16:30ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал реформировать систему школьного образования в муниципалитетах. По его словам, руководители сферы образования должны находиться под руководством исключительно глав территорий, а ненужные звенья чиновников можно сократить.

Кожемяко заявил, что на глав муниципалитетов должны быть замкнуты специалисты, ответственные за сферу образования на местах — это, по словам главы региона, позволит получить оперативную информацию о реальном положении дел в отрасли и об имеющихся проблемах.

«Мы должны организовать работу родительских комитетов и контроль за качеством питания школьников ежедневно, не раз в месяц. Тогда будет результат. А если вы поставили на руководителя районного образования, на которое направляете 50-60% бюджета, человека неосведомленного, а сверху над ним еще и заместителя закрепили — о какой эффективной работе вообще можно говорить? Вы не понимаете, что в школах происходит, потому что эту ступень отодвинули от себя на целого заместителя. У меня руководители ключевых направлений объединяют в себе и министра, и заместителя председателя Правительства. Эта практика должна стать обязательной для всех территорий, если хотите, чтобы в ваших школах был порядок, а вы знали, что и как нужно делать для его поддержания», — сказал Олег Кожемяко главам муниципалитетов Приморья.

Губернатор также отметил, что неэффективных чиновников, которые не демонстрируют высоких результатов в работе в течение долгого времени, необходимо менять на молодых специалистов, которые смогут модернизировать социально значимые сферы. Это поможет наладить непрерывный процесс улучшения качества жизни граждан.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокполитикаработаобразованиегубернаторУссурийск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы