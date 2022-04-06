С 1 апреля 2022 года запись в школу во Владивостоке пройдет с нововведениями

Что изменилось в законе?

В нынешнем году вступает в силу одно из самых ожидаемых нововведений. Теперь первоклассник имеет право подать заявку в ту же школу, где учатся его старший брат или сестра. Отказать ему в этом праве нельзя. Здесь есть один важный нюанс: братья или сестры должны проживать в одной семье, а также по одному адресу.