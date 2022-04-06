С 1 апреля 2022 года запись в школу во Владивостоке пройдет с нововведениями

Какова процедура записи в первые классы в Приморье, как и когда подать документы в школу и что нужно знать родителям будущих первоклассников – рассмотрим в нашей статье.
В нынешнем году вступает в силу одно из самых ожидаемых нововведений. Теперь первоклассник имеет право подать заявку в ту же школу, где учатся его старший брат или сестра. Отказать ему в этом праве нельзя. Здесь есть один важный нюанс: братья или сестры должны проживать в одной семье, а также по одному адресу.
При этом учебное заведение, куда родители собираются подать документы, может быть территориально в любом месте, необязательно по прописке. Также на право зачисления не влияет тот факт, что у братьев или сестер могут быть другие фамилии.
В соответствии с новым приказом был дополнен и список документов, требующихся для записи первоклассника.
Во Владивостоке запись первоклашек будет проходить в два периода:
Как записать ребенка в школу, разъясняет Инна Бахтина, возглавляющая отдел по образованию администрации Владивостока:
«Если родители хотят выбрать школу не в том районе, где они прописаны, то сначала все же лучше подать документы по месту своей регистрации. А уже потом можно будет записать ребенка в другое общеобразовательное учреждение, если там окажутся вакантные места. Для этого и существует второй период подачи документов».
В категорию льготников, имеющих первоочередное, преимущественное и внеочередное право, входят:
В первый период подачи заявлений принимаются также дошкольники, посещающие детский сад, который прикреплен к учебному учреждению. Даже если малыш не имеет прописки на данной территории, его переведут в школу автоматически, только по заявлению.
За учебной организацией обычно закрепляют дома, находящиеся в непосредственной близости к ней. Школа должна на своем сайте перечислить список прикрепленных территориально домов. Помимо этого, данная информация должна быть размещена на информационном щите в помещении учебной организации.
Также школа должна опубликовать данные о количестве вакантных мест в первых классах по состоянию на 1 апреля.
Посмотреть список общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями Владивостока, можно на сайте горадминистрации.
Поступающий в первый класс должен быть не младше 6,5 лет и не старше 8 лет.
В некоторых случаях руководство общеобразовательной организации может разрешить запись в первый класс и ребенка старше либо младше указанных возрастных параметров. Но это скорее исключение, нежели правило.
Для записи ребенка в учебное учреждение нужно будет подать документы самого первоклассника и его законного представителя.
Чтобы записать первоклашку, нужно представить:
Оригиналы документов не нужны, в школе берут только их копии.
Инна Бахтина, возглавляющая отдел по образованию администрации Владивостока:
«В законодательстве четко сказано, какие документы в школу нужно подать. Руководство общеобразовательного учреждения может запросить дополнительные документы, но их отсутствие не влияет на прием заявления и запись в первые классы».
При приеме документов учебная организация не имеет права требовать отдельную справку о состоянии здоровья ребенка. Но для оформления школьника обязательно представление медкарты формы 026/у-2000. В ней должны быть записи врачей-специалистов и педиатра при прохождении плановой диспансеризации, а также прикреплена прививочная карта ребенка.
Инна Бахтина, возглавляющая отдел по образованию администрации Владивостока:
«Отсутствие медицинской или прививочной карты у ребенка – это не основание для отказа в приеме документов о поступлении. Но отдельно обращаю внимание, что медкомиссия должны быть пройдена ребенком к 1 сентября».
Глава Минобразования Приморья Эльвира Шамонова заверила, что в регионе достаточно школ - мест хватит всем первоклассникам. Она отметила, что случаев отказа от места в школе не бывает, если речь идет о записи в учебное учреждение по прописке.
Во Владивостоке при закреплении территорий за школой учитывают число проживающих на ней детей школьного возраста. В связи с этим отказ от записи при первом этапе подачи заявлений маловероятен.
Дети, имеющие подтвержденные проблемы со здоровьем, будут учиться по индивидуально подобранным программам.
Первоклассники с ОВЗ принимаются в школу на тех же основаниях, что и другие дети. Но при подаче документов нужно будет представить заключение ПМПЭ (психолого-медико-педагогической экспертизы), подтверждающей состояние здоровья ребенка.
Есть несколько способов подать заявления: лично, по электронной почте учебного заведения через ее информационную систему, заказным письмом или через «Госуслуги». Образец заявления школа обычно размещает на своем информационном щите и на портале.
Чтобы не создавать очереди и ажиотаж в школах при подаче документов в первый класс, специалисты Минобразования советуют записать первоклассника через сайт «Госуслуги». В прошлом году на региональном портале заявку на запись в первый класс подали свыше трёх тысяч жителей Приморья.
Официально узнать о записи в первый класс можно не раньше завершения первого этапа. То есть после 30 июня в течение трёх дней руководство школы формирует список классов и публикует эту информацию на своем сайте и на информационном щите.
Однако на практике родители первоклассника узнают о зачислении ребенка уже в мае.
Получить отказ можно, только если в школе не хватает мест. Первоклассникам Владивостока такая ситуация не грозит.
Если же ребенка все же не удалось записать в первый класс, родителям нужно потребовать отказ от администрации школы в письменном виде с указанием причины. С этим документом родитель может подать жалобу в местный департамент образования, где ему обязаны предложить альтернативные варианты.