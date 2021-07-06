Депутат думы Владивостока Роза Чемерис, снявшая в мае свою кандидатуру с праймериз «Единой России», заявила о своём выдвижении в качестве кандидата на выборы в Госдумы от партии «Новые люди». Решение Розы Чемерис прокомментировал эксперт, глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению политтехнолога, у Розы Чемерис целостный, интересный и яркий образ. «Это такая „женщина-воин“, которая не боится препятствий, умеет их преодолевать и даже, может быть, испытывает удовольствие, когда встречаются преграды, потому что это даёт ей возможность проявить свои лучшие качества. При этом, конечно же, как женщина она делает акценты и на семье, и на заботе. Это женщина-воин, которая помнит о людях, чувствует и своих близких, и своих избирателей. В принципе, это достаточно интересный и яркий образ. Насколько он окажется электорально эффективным, мы увидим по итогам выборов», — сказал Евгений Минченко. Эксперт отметил, что Роза Чемерис гармонично вписывается в концепцию партии «Новые люди» — в партии много женщин, а одним из наиболее ярких представителей «Новых людей» является бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая прославилась на всю страну как народный мэр и человек, который избавляется от ненужных расходов, от ненужной роскоши, ставит чиновников под контроль, а также выстраивает очень тесную, интерактивную и по-настоящему тёплую коммуникацию с жителями. «Основной запрос у избирателей, чтобы политики предлагали новый стиль — более открытый, более яркий, более искренний. Я вижу, что Роза Чемерис пытается двигаться в этом направлении», — сказал Минченко. Ранее «Золотой Рог» сообщал, что партия «Новые люди» выдвинула Розу Чемерис в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы РФ. Она возглавила партийный список по Дальнему Востоку, а также представит партию в борьбе за мандат по 62-му округу.

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