В общем, на Дальнем Востоке реализуется около 2,5 тысячи инвестиционных проектов, целый ряд из которых направлен на развитие транспортной инфраструктуры. Речь, в частности, идёт, о строительстве новых мощностей в порту Ванино в Хабаровском крае, специализированного перегрузочного комплекса в порту Восточном в Приморье, «Тихоокеанского балкерного терминала» в бухте Славянка, рассчитанного на перевалку контейнерных и сыпучих грузов, реконструкции и расширении угольного терминала АО «Дальтрансуголь» в Хабаровском крае и многих других масштабных проектах.