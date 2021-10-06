Опытные бизнесмены России обучили более 200 приморских предпринимателей «премудростям» ведения дел

На этой площадке были собраны представители Правительства Приморского края, руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес»), Участники и спикеры программы «Бизнес-наставничество. Перезагрузка».
В финале курса была подана 31 презентация проектов. Самая популярная тема, 7 проектов — это производство, а также тема ремонта и новых технологий. По три проекта было посвящено торговле и общепиту.
В ходе программы была представлена масса различных проектов. 47 участников пришли из сферы торговли, 31 — из образования, 28 — архитектура и проектирование, 17 — производство, еще 17 — автомобили, 10 — туризм и так далее.
Мероприятие было открыто начальником отдела развития предпринимательства Минэкономразвития Приморья Иваном Машуниным. Он заявил, что на проект поступило 226 заявок, 115 хотят продолжить свое дело, 101 — начать с нуля.
Вся программа длилась три месяца, в течение которой прошло порядка 80 публичных встреч и консультаций, которые прошли в онлайн и оффлайн формате.
«В этом году мы отобрали более 200 заявок. Судя по тому, что они поступали не только из Приморского края, но и с Сахалина, и с Хабаровска, можно говорить, что потребность в подобной программе есть у предпринимателей со всего Дальнего Востока», — отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
На мероприятии присутствовала руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова. Перед тем как вручить сертификаты финалистам, она поблагодарила всех участников за такой непростой путь, который они выбрали.
«Хотелось бы сказать огромное спасибо наставникам — уважаемым людям Приморского края, тем людям, которые уже достигли серьезных результатов. Поздравляем вас с завершением этой программы. Этим заниматься тяжело, но это нужно и полезно», — заявила Кудинова.
Примечательно, что некоторые из молодых предпринимателей приходили в проект не только ради наставника или грантов, но и для обучения и повышения квалификации. Так, руководитель вокальной студии Pro Golos Степан Гапонов принял участие в «Бизнес-наставничестве», чтобы больше узнать про масштабирование проекта и создание собственной франшизы.
«На программе узнал много интересных инициатив в сфере менеджмента. Например, мы обсуждали, как выстроить систему штрафов так, чтобы не задеть сотрудника. Во-первых, „ругать“ нужно с глазу на глаз, а во-вторых, вы должны предварительно обсудить с ним форму взыскания, которое он получит в случае проступка», — рассказал Степан Гапонов.
Напомним, проект «Бизнес-наставничество. Перезагрузка» стартовал в Приморье в понедельник, 5 июля. 220 молодых предпринимателей в течение трех месяцев прокачивали бизнес-идеи под руководством успешных и авторитетных менторов.
Напомним, что впервые проект «Бизнес-наставничество» был проведен в Приморском крае в 2020 году. В результате серьезного отбора в качестве учеников выступили 158 приморских предпринимателей — начинающих и уже получивших опыт в конкурентной пучине бизнеса.