Опытные бизнесмены России обучили более 200 приморских предпринимателей «премудростям» ведения дел

«В этом году мы отобрали более 200 заявок. Судя по тому, что они поступали не только из Приморского края, но и с Сахалина, и с Хабаровска, можно говорить, что потребность в подобной программе есть у предпринимателей со всего Дальнего Востока», — отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.