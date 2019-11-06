Зарплату приморскому депутату хотят урезать в два раза

На днях в Кавалерово состоялось очередное заседание Думы Кавалеровского района, на котором был рассмотрен широкий круг вопросов. Как рассказала заместитель спикера Евгения ЗАВАРЗИНА, наиболее острым был вопрос о снижении почти вдвое зарплаты освобожденному работнику думы, работающему в ней на постоянной основе. Пока такого работника нет. И спикер, и его зам работают на неосвобожденной основе. Между тем есть ежедневная работа, требующая внимания депутатов.