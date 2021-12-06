Где и какой именно терминал собирается строить ГК «Беркут» депутата Текиева?

Площадь приморского посёлка Славянка в ближайшие годы может увеличиться более, чем на 80 гектаров за счёт отсыпки искусственного участка суши. Такие грандиозные планы вынашивает ГК «Беркут», подконтрольная Джамбулату Текиеву. При этом от появления на новой территории угольного терминала жители Славянки не застрахованы.

Создание искусственного земельного участка на акватории залива Славянка и размещение на нём многофункционального портового комплекса может стать если не самым, то уж точно одним из самых масштабных проектов в сфере портового хозяйства Приморского края как минимум за последнее десятилетие. Редакция «ЗР» решила внимательнее изучить проект и проследить за его эволюцией. Итак, искусственный участок суши планируется отсыпать в юго-восточной части посёлка близ микрорайона Нерпа, при этом его границы с одной стороны соседствуют с жилой застройкой самой Славянки, а с другой — подходят почти вплотную к посёлку Нерпа, который является частью Славянского городского поселения. Схема расположения искусственного земельного участка Фото: Администрация Славянского ГП Что же будет располагаться на 80 гектарах искусственной суши? В своих презентациях Группа компаний «Беркут» заявляет о строительстве на нём многофункционального терминала, судостроительного комплекса и базы портофлота. И если со вторым и третьим пунктом всё более или менее ясно, то понятие «многофункциональный терминал» явно требует расшифровки, ведь именно сюда зашито представление о том, какие именно грузы планируется переваливать через новый портовый комплекс. И здесь всё не так однозначно. Если несколько нет назад, когда проект только анонсировался, речь шла о металлоломе, зерне и лесе, то сейчас в презентациях ГК «Беркут», наряду с зерновым и лесным терминалом, а также крытым складом, упоминается некий терминал генеральных и навалочных грузов. А что такое, собственно, навалочные грузы? Это любые сухие грузы без тары, которые хранятся и перевозятся россыпью. К таким грузам относятся, например, руды, удобрения, зерно. В том числе к ним относится и уголь. И это тревожный звонок для жителей Славянки. Кстати, отдельные поводы насторожиться по поводу того, что новый терминал компании г-на Текиева может быть предназначен для перевалки угля, появлялись и раньше. Так, в статье «Угольные терминалы Приморья», опубликованной на сайте Общественной организации «БРОК» (бюро региональных общественно-экологических кампаний), среди проектируемых по состоянию на 2015 год терминалов упоминается в том числе и такой объект как «Специализированный угольный комплекс в пос. Славянка», заказчиком которого является Группа компаний «Беркут». Кстати, если взглянуть на схему будущего многофункционального терминала в посёлке Нерпа, видно, что больше половины его площади отведено под открытые склады, которые можно применять как раз для перевалки сыпучих грузов. Да, возможно, инвестор действительно намерен перегружать здесь металлолом и лес, но ведь портовая специализация — штука крайне зависимая от экономической конъюнктуры. И Приморье знает немало примеров, когда открытые склады для металла, древесины и других видов грузов легко превращались в хранилища для угля под открытым небом — стоит только на горизонте появиться выгодным контрактам на перевалку твёрдого топлива. Фото: Слайд из презентации ГК "Беркут" Впрочем, жизнеспособность лесного терминала на юге Приморья сама по себе вызывает сомнения. Хасанский район почти целиком представляет собой особо охраняемые природные территории. Лес здесь не заготавливают, а ближайшие лесопромышленные предприятия находятся за сотни километров, и им куда ближе отправлять свою продукцию через более северные порты и порт-пункты. Стало быть, перспектива того, что не только терминал генеральных и навалочных грузов, но и лесной терминал, подобно крытым парковкам в центре Владивостока, имеющим свойства на этапе строительства по волшебству превращаться в многоэтажные бизнес-центры, обернётся самым что ни на есть настоящим угольным терминалом. А с учётом расположения искусственного земельного участка при южных и юго-восточных ветрах пыль полетит прямиком в центр Славянки.

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