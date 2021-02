Авиарейс Москва — Владивосток задерживают в Москве по неким техническим причинам. Об этом сообщает телеграм-канал «Оффшор ньюс».

Реальных причин не объясняют. Уже больше трех часов люди сидят в самолете. Обстановка крайне нервозная. Задержка на многострадальный рейс составляет уже 6 часов. Людей все-таки выпустили, через 1,5 часа снова запустили на борт, а вылета все нет. Теперь ждут, чтобы «выгрузили багаж пассажиров, не явившихся на повторную посадку». Как сообщается, из-за отсутствия информации среди пассажиров на борту назревает бунт.

