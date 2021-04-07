У Счетной палаты возникли вопросы к Росрыболовству

Монополизация рынка добычи краба в России усилилась в 2019–2020 годах. Право на ловлю выигрывали на аукционах компании, у которых уже были квоты на добычу краба, в работе Росрыболовства выявлены множественные нарушения. Об этом сообщают в Счетной палате РФ.

По итогам проверки было выявлено, что право добычи краба досталось связанным друг с другом фирмам, уже имевшим квоты на ловлю. Уровень монополизации отрасли достиг примерно 50% «По итогам проведенных крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42 до 50%», — рассказал аудитор Андрей Батуркин. Обнаружились нарушения и в порядке проведения самих аукционов. Так, начальная цена выставленных в лотах квот оказалась занижена на 7,7 миллиарда рублей. За Росрыболовством числятся и другие случаи несоблюдения правил, помимо ненадлежащей организации торгов. Сюда вошли нарушения в ведении рыбохозяйственного реестра и задержки с переводом в государственный бюджет тех денег, которые удалось выручить с проведения торгов. Аукционное распределение квот на ловлю краба начало проводиться в России всего несколько лет назад. Раньше компании разово выкупали квоту сроком на 10 лет и продлевали ее по истечении этого периода. С 2019 года действуют правила, согласно которым половина распределявшихся старым способом квот выставляется на аукцион в виде нескольких лотов. Фирма, которая готова заплатить наибольшую сумму за лот, получает на следующие 15 лет соответствующую часть квоты на добычу краба. Электронная версия газеты «Золотой Рог» № 13.

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