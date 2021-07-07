17-й шахматный фестиваль «Город у моря» пройдёт во Владивостоке

Крупнейший на Дальнем Востоке шахматный турнир «Город у моря» в 17-й раз пройдёт во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Торжественное открытие фестиваля пройдёт 17 июля.

Фото: предоставлено организаторами Этап детского кубка России стартует 10 июля, но также в рамках фестиваля пройдёт открытый турнир для взрослых и, впервые за время проведения мероприятия, этап Рапид гран-при России по шахматам среди мужчин и женщин. Принять участие в любом из турниров могут все желающие шахматисты. Победители получат денежный приз. «Призовой фонд только этапа Рапид Гран-При России составит полмиллиона рублей. Специальным гостем „Города у моря“ станет известный российский шахматист, гроссмейстер Максим Туров. Победитель ряда международных турниров в ходе фестиваля во Владивостоке поделится своим опытом в рамках гроссмейстерской школы», — сообщили организаторы турнира. Фото: предоставлено организаторами Сыграть партию с гроссмейстером желающие смогут 20 июля — во время Международного дня шахмат. Расписание фестиваля: Даты проведения Место проведения Мероприятие Участники 10–16 июля Кампус ДВФУ, корпус А, 3 этаж Этап кубка России среди мальчиков и девочек Мальчики и девочки, юноши и девушки 2007 г. р. и моложе 10–16 июля Кампус ДВФУ, корпус А, 3 этаж Турнир «А» (классические шахматы) Все желающие 17–18 июля Кампус ДВФУ, корпус А, 3 этаж Рапид Гран-При России Квалифицированные шахматисты 20 июля Площадка на открытом воздухе Культурно-массовые мероприятия, посвященные международному дню шахмат Все желающие 19–28 июля Шахматный клуб «Этюд» (ул.40 лет ВЛКСМ, 12) Сессия Дальневосточной гроссмейстерской школы (руководитель — международный гроссмейстер Максим Туров) Юноши и девушки с квалификацией не ниже 3 взрослого разряда, призеры первенств края и ДВФО Отметим, что подать заявку на участие в турнирах шахматного фестиваля «Город у моря» можно до 15 июля включительно. Обязательное условие участия в партиях — отрицательный результат ПЦР-теста, Организаторы гарантируют соблюдение всех необходимых профилактических санитарных мер на площадке. Получить более подробную информацию можно на сайте Приморской федерации шахмат или по телефонам: +7 908 972-20-63, +7-902-505-32-10. Подробную информацию о каждом мероприятии и необходимом пакете документов для участия можно узнать на сайте www.dvchess.ru или www.chess25.ru.

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