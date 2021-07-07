17-й шахматный фестиваль «Город у моря» пройдёт во Владивостоке

Этап детского кубка России стартует 10 июля, но также в рамках фестиваля пройдёт открытый турнир для взрослых и, впервые за время проведения мероприятия, этап Рапид гран-при России по шахматам среди мужчин и женщин. Принять участие в любом из турниров могут все желающие шахматисты. Победители получат денежный приз.
«Призовой фонд только этапа Рапид Гран-При России составит полмиллиона рублей. Специальным гостем „Города у моря“ станет известный российский шахматист, гроссмейстер Максим Туров. Победитель ряда международных турниров в ходе фестиваля во Владивостоке поделится своим опытом в рамках гроссмейстерской школы», — сообщили организаторы турнира.
Сыграть партию с гроссмейстером желающие смогут 20 июля — во время Международного дня шахмат.
Расписание фестиваля:
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Даты проведения
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Место проведения
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Мероприятие
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Участники
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10–16 июля
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Кампус ДВФУ, корпус А, 3 этаж
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Этап кубка России среди мальчиков и девочек
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Мальчики и девочки, юноши и девушки 2007 г. р. и моложе
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10–16 июля
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Кампус ДВФУ, корпус А, 3 этаж
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Турнир «А» (классические шахматы)
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Все желающие
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17–18 июля
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Кампус ДВФУ, корпус А, 3 этаж
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Рапид Гран-При России
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Квалифицированные шахматисты
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20 июля
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Площадка на открытом воздухе
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Культурно-массовые мероприятия, посвященные международному дню шахмат
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Все желающие
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19–28 июля
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Шахматный клуб «Этюд» (ул.40 лет ВЛКСМ, 12)
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Сессия Дальневосточной гроссмейстерской школы (руководитель — международный гроссмейстер Максим Туров)
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Юноши и девушки с квалификацией не ниже 3 взрослого разряда, призеры первенств края и ДВФО
Отметим, что подать заявку на участие в турнирах шахматного фестиваля «Город у моря» можно до 15 июля включительно. Обязательное условие участия в партиях — отрицательный результат ПЦР-теста, Организаторы гарантируют соблюдение всех необходимых профилактических санитарных мер на площадке.
Получить более подробную информацию можно на сайте Приморской федерации шахмат или по телефонам: +7 908 972-20-63, +7-902-505-32-10. Подробную информацию о каждом мероприятии и необходимом пакете документов для участия можно узнать на сайте www.dvchess.ru или www.chess25.ru.