Дню рыбака посвятили исследования консервов из лососевых, мастер-класс, концерт, угощение и фейерверк

В это воскресенье, 10 июля, в стране будут отмечать День рыбака. В честь праздника пройдут тематические программы и торжества в рыбацких коллективах, к этой дате также приурочены различные акции и даже исследования. Например, Роскачество провело анализ консервов из лососевых.

Эти пробы уже вторые, первый раз натуральные консервы из лососевых рыб ведомство исследовало в 2018 году. Тогда специалисты изучили 23 торговые марки консервов из кижуча, нерки, кеты и горбуши. В этом году объектом исследования стали консервы 20 ТМ из горбуши, кижуча и нерки. Предварительно Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос среди подписчиков, чтобы выяснить, какой вид консервов из лососевых предпочитают потребители. Выяснилось, что 58% респондентов отдают предпочтение горбуше. Примерно столько же выбирают натуральные консервы, и треть опрошенных покупают как натуральные консервы, так и с добавлением масла. Исследование 2022 года показало, что по сравнению с 2018 годом натуральные консервы из лососевых стали лучше. Из 20 исследуемых в этом году торговых марок высокую оценку получил продукт четырех компаний: «Доброфлот» (Приморский край), «Курильский берег» (Сахалинская обл.), «5 морей» (Приморский край), «Расцвет» (Владимирская обл.). А вот в 2018 году из 23 ТМ ни один товар не получил высший балл в рейтинге Роскачества. Интересно, что в 2022 году производители не заменяли наиболее ценные виды сырья — нерку и кижуч — более дешевой горбушей. Тогда как в 2018 году эксперты Роскачества выявили три таких случая. В 2022 году в консервах с горбушей «Вкусные консервы», «Лента» и в консервах с неркой «КитБай» обнаружили неживых личинок нематод. В 2018 году таковых консервов было девять. Кстати, у консервов с горбушей «КитБай» фактическая масса оказалась меньше заявленной — на упаковке 240 г, а по факту 221 г. Больше заявленной — у продукции «Вкусные консервы» — на упаковке 245 г, по факту 276 г. В 2018 году заявленная масса нетто соответствовала фактической у всех исследованных консервов. В 2022 году у экспертов было меньше замечаний по вкусу, цвету и запаху рыбных консервов. В продукции одной торговой марки выявили припекание кусков рыбы к внутренней стороне банки, в консервах четырёх ТМ рыба разваливалась при выкладывании. А вот в 2018 году у продукции четырёх ТМ оказались неприятными вкус и запах, у 12 ТМ — рыба не полностью очищена от чешуи. И про торжества. Во Владивостоке основные праздничные мероприятия, посвящённые Дню рыбака, пройдут на площадке территории водно-спортивной станции ЦСКА. Как рассказали в агентстве по туризму Приморья, в воскресенье жители и гости столицы Приморья смогут посетить различные тематические площадки, посмотреть документальный фильм «Под парусами фрегата «Паллада», поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд из морепродуктов, а также посетить рыбный рынок и художественную выставку «В море». Также запланировано соревнование по рыбной ловле «Открытое море». Старт мероприятия намечен на 7.00. Итоги соревнования рыбаков будут подведены вечером после взвешивания улова. В 15.00 обещают накормить свежесваренной ухой, а вечером — концерт владивостокской музыкальной группы «Evergreen». Завершатся праздничные мероприятия фейерверком в 22.00.

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