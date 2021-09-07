Народная программа

Предлагаем всем, кто неравнодушен к развитию родного края, присоединиться к реализации предвыборной программы Приморского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Здоровье
На модернизацию первичного звена здравоохранения Приморский край получит 4,5 миллиарда рублей. Всего в развитие системы первичной помощи в ближайшие годы в Приморье будет вложено более 5 миллиардов рублей. Ход модернизации в регионах Президент поручил контролировать представителям партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
До 2025 года в сфере здравоохранения будет введено в строй и капитально отремонтировано 28 объектов по всему краю: восемь врачебных амбулаторий, восемь фельдшерско-акушерских пунктов, шесть поликлиник, шесть центральных районных больниц. Планируется восстановить 140 медучреждений.
Помимо этого, в них будут поставлены 379 единиц оборудования.
К 2026 году планируется полностью ликвидировать дефицит кадров в организациях первичной медико-санитарной помощи.
Семья
К 2024 году из различных источников будет инвестировано в поддержку семей с детьми свыше 22 млрд рублей:
Для многодетных семей на приобретение или строительство жилья в Приморском крае будет выделено более миллиарда рублей.
Уже к 2023 году 100% семей смогут воспользоваться услугами «ясельных групп».
Образование
В ближайшее время в Приморье будет открыто 3 новых школы, в том числе предусмотрено строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп.
1495 учеников к 2024 году сядут за парты в новых школах Приморского края. В образовательную среду за это время будет инвестировано 1 млрд 774 млн рублей.
Во Владивостоке будет построена школа на 1275 мест.
До 2026 года будут капитально отремонтированы все школы, которые в этом нуждаются.
К 2022 году 5 зданий общежитий и 7 учебных корпусов, 12 профессиональных образовательных учреждений будут капитально отремонтированы на сумму 200 млн рублей.
К 2022 году качественным интернетом должны быть обеспечены все 483 школы региона. К 2024 году в 130 школах сельской местности и малых городов будет создана или обновлена материально-техническая база для программ естественно-научной и технологической направленности.
22,2 млн рублей в 2022 году планируется вложить в оснащение и создание архитектурной среды Автомобильно-технического колледжа в г. Уссурийске.
Партия планирует принять меры к расширению уже существующих мер поддержки педагогов.
Кадры
В 2023 году на базе Владивостокского судостроительного колледжа начнет работать IТ-куб для реализации программ по информационным технологиям (21 млн рублей).
На базе Промышленного колледжа энергетики и связи в 2023 году начнет работу Центр опережающей профессиональной подготовки (22,7 млн рублей).
До 2026 года будет оснащено 78 мастерских в профессиональных образовательных учреждениях по направлениям: Строительство; Информационно-коммуникационные технологии; Социальная сфера; Искусство, дизайн и сфера услуг; Промышленные и инженерные технологии.
До 2024 года предусмотрено около 200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов на оснащение мастерских по компетенциям «Сборка корпусов металлических судов», «Геодезия», «Технология информационного моделирования BIM», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Электромонтаж», «Сварочные технологии».
Экология
В соответствии с предложениями, поступившими в Программу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избранные депутаты от Партии инициируют:
В 2024 году будет введен в эксплуатацию комплекс по переработке ТКО в районе поселка Городечное Надеждинского муниципального района, участок компостирования и сортировки мощностью 30000 тонн/год. В Хорольском, Пожарском, Дальнереченском МР, Лесозаводском ГО начнут работать мобильные мусоросортировочные комплексы с элементами брикетирования.
Комфортная среда жизни
Ежегодно жители будут выбирать приоритеты по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Это почти 1000 объектов до 2024 года и еще 1000 детских и спортивных площадок. Всего на формирование в крае комфортной городской среды будет направлено больше 2,3 млрд рублей.
По направлению «Спорт – норма жизни» до 2024 года планируется инвестировать почти 6 млрд рублей в создание спортивных объектов и площадок.
На расселение аварийного жилья до 2025 года дополнительно запланировано более 2 млрд рублей и новое жилье получат больше 4 тысячи 170 человек.
Общий объем финансирования региональной программы переселения из аварийного и ветхого жилья до 2022 года составил 6,6 млрд рублей. Программой предусмотрено расселение 2679 помещений для 6 тыс. человек.
Региональная программа газификации рассчитана до 2024 года и сейчас находится на 1 этапе «Газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций». Стартует 2 этап программы «Газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов)», то есть в программу могут включаться отдельные муниципалитеты и домохозяйства.
77 км внутрипоселковых газопроводов, подготовка к приему газа 554 домовладений (квартир), 30 котельных и предприятий будут обеспечены за счет средств бюджета края.
Субсидии муниципалитетам Приморского края на газификацию до 2025 года составят более 4 млрд рублей (Надеждинский район - 15 759 464,69 рублей, Уссурийский городской округ - 618 524 733,31 рублей, Спасский муниципальный район - 218 900 000,00 рублей, Находкинский городской округ - 5 820 000,00 рублей).
Крупнейшие инвестиционные и инфраструктурные проекты
Общая протяженность отремонтированных дорог к 2024 году составит 367,7 километров с общим объемом вложений 8,6 млрд рублей:
Кроме того, 11 млрд рублей инвестиций планируется на строительство современной верфи и объектов социальной инфраструктуры для ее сотрудников в бухте Большой Камень.
Группой компаний «Русагро» предусмотрено создание на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью до 77 тыс. тонн в живом весе в год с общим объемом инвестиций 33,8 млрд рублей.
В ТОР «Михайловский» формируется мощный сельскохозяйственный кластер. Здесь разместятся крупные сельскохозяйственные производства и центры глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Проект реализуется в одном из наиболее благоприятных для развития сельского хозяйства районов Приморья. При поддержке государства создается транспортная, энергетическая, коммунальная инфраструктура.
Культура
На объекты инфраструктуры «Культурная среда» направят 622 млн рублей. На эти деньги будет построено и капитально отремонтировано 14 объектов, 46 учреждений получат новое оборудование, в том числе:
Публикация в сетевом издании оплачена из избирательного фонда зарегистрированного избирательного объединения "Приморское региональное отделение Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ".