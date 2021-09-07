Народная программа

Ежегодно жители будут выбирать приоритеты по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Это почти 1000 объектов до 2024 года и еще 1000 детских и спортивных площадок. Всего на формирование в крае комфортной городской среды будет направлено больше 2,3 млрд рублей.