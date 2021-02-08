Любецкий: «Ветераны Великой отечественной — святые люди»

«Ветераны Великой отечественной войны – святые люди. Они завоевали нашим детям, нам будущее, будущее нашей России. Благодаря им сегодня поддерживаются те традиции, которые были созданы нашими дедами, прадедами и которые мы сегодня продолжаем. Поэтому, что касается конкретно ситуации с полковником Игнатом Сергеевичем Артеменко, считаю, что человек, который его оскорбил, должен, как минимум, публично извиниться перед ним. И правильно сделали, что по этому факту возбудили дело – поддерживаю такое решение. Как участник боевых действий, хочу сказать, что людей, раскачивающих эту лодку, нужно не выпускать из страны – чтобы они работали на государство, а не ездили за рубеж и получали там деньги», — сказал Михаил Любецкий.
Ранее в поддержку ветерана высказался и глава краевого Совета ветеранов Дмитрий Григорович.
«Алексей Навальный производит впечатление человека, который работает против России, против граждан своей страны. А за ветерана он вообще должен ответить вдвойне. Игнат Сергеевич Артеменко – настоящий герой, который прошел войну, защищал Родину, терпел всяческие лишения, чтобы тот, кто его сегодня публично оскорбил, мог жить в свободной стране, работать, творить, иметь семью, растить детей. И самое ужасное в текущей ситуации – он вовлекает во все это дело молодежь. Сложно найти слова, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит. Его нужно изолировать от общества. Думаю, каждый здравомыслящий человек меня в этом поддержит», — сказал Дмитрий Григорович.
Напомним, сейчас в отношении Алексея Навального ведётся очередное расследование. Его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ 94-летнего Игната Артеменко. Навальный публично назвал Артеменко «холуем, обвешанным медалями».
Последователи Навального поддержали своего лидера. Они начали обвинять Артеменко в том, что тот провёл всю войну в тылу. Архивные документы говорят, что это ложь: ветеран состоял в белорусских партизанских отрядах, был тяжело ранен в бою при форсировании Одера. После травмы он и попал в больницу, за пределы фронта, где какое-то время проработал заведующим складом.