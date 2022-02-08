Депутат Николай Алёшин: Решать проблему безнадзорных собак будем системно и последовательно

На внеочередном заседании Заксобрания Приморского края, состоявшемся 7 февраля, депутаты сразу в трёх чтениях рассмотрели и приняли поправки в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными».

Документ подготовлен комитетом по продовольственной политике и природопользованию регионального парламента. — Согласно ему, с 1 июня текущего года вводится обязательная маркировка всех собак в Приморье, которые имеют владельцев. Раньше процесс был добровольным, — официально известили СМИ после заседания. Депутаты Заксобрания плотно взялись за решение проблемы и проработали меры защиты граждан от бездомных животных, а также закрепить обязанности за каждым владельцем собаки. Поводом стал трагический инцидент с гибелью маленькой девочки в Забайкалье, подвергшейся нападению стаи бродячих псов. Активное участие в обсуждении этой темы принял заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Николай Алёшин, избранный по 27 округу (г. Находка). Депутат, к чьему мнению прислушиваются многие жители третьего по величине города Приморья, напоминает, что проблема безнадзорных собак — комплексная. За прошлый год официально было зарегистрировано 202 случая нападения собак на людей в Приморском крае. Но на самом деле таких инцидентов было намного больше, считает Алёшин. — Чаще всего люди элементарно не справляются с ответственностью за своего питомца и просто выкидывают его, что, несомненно, подрывает у животного доверие к людям. Собака начинает жить в страхе и постоянном стрессе. Плюс перманентный голод, и, как следствие, — мы видим агрессивных и опасных собак. Поэтому считаю, что работа с бездомными животными — это работа не только с законодательством, приютами, ветеринарами, но и серьёзная ответственность со стороны граждан, которые решают завести себе питомца, — подчёркивает Алёшин. Народный избранник получал массу обращений по поводу бездомных животных ещё на этапе предвыборной кампании. Люди в Находке жалуются на агрессию собак едва ли не каждый день. — В микрорайоне Астафьева собаки покусали ребёнка и пожилую женщину. А на улице Пограничной животные собрались в большую стаю и держат в страхе чуть ли не весь район. На этой же улице мальчика чуть не сбила машина, пока он пытался убежать от собак. Проблема серьезная, на кону — жизнь и здоровье людей, — считает депутат. Мы должны сделать так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, а животные не были брошены. В этом вопросе мы работаем с зоозащитниками и кинологами. По мнению Николая Алёшина, обновлённый закон поможет сократить численность бездомных животных, так как он предусматривает повышение нормативов стоимости отлова собак, что привлечёт большее количество подрядчиков для транспортировки животных в приюты. В частности, как сообщают краевые власти, меняются в сторону увеличения нормативы стоимости услуги по отлову одного животного без владельца — с 884 до 2500 рублей, стоимости услуги по транспортировке одного животного без владельца от места отлова до приюта — с 1066 до 1700 рублей, стоимости содержания одного безнадзорного животного в приюте. К примеру, за 20 календарных дней сейчас должны заплатить 3306 рублей. Эту сумму планируется увеличить почти вдвое — до 6300 рублей. Ещё одно ключевое изменение — муниципалитеты наделяются полномочиями по стерилизации, вакцинации, нанесению маркировки и учёту маркированных животных, а также проведению мониторинга количества животных без владельцев на территории муниципальных образований. — Финансирование на выплату субвенций муниципальным образованиям на осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными увеличено в четыре раза и достигнет 100,4 млн рублей. На эти деньги собак будут отлавливать, прививать, маркировать и лечить. Все собаки будут обозначены несмываемой меткой, — добавляет Николай Алёшин. Депутат отметил, что все инициативы по решению вопроса бездомных собаки были заранее согласованы с кинологами и зоозащитниками Приморья. И несмотря на то, что проблема стоит достаточно остро в большинстве муниципалитетов Приморского края, к решению этого вопроса необходимо подходить системно и последовательно. СПРАВКА: Под маркировкой, согласно федеральному законодательству, сейчас понимается нанесение несмываемой или неснимаемой метки на животное. А с лета должна начать функционировать единая база данных собак, которые прошли маркировку — это касается и домашних собак. Таким образом, если животное потеряется, появится реальная возможность быстрее найти хозяев. Планируется, что ведение базы будет осуществлять государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

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