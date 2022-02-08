«Партия Дела» оказалась не у дел

Сразу четыре депутатских кресла и одно — главы в селе Чкаловском возбудили в адептах «Партии Дела» желание принять участие в выборах, которые состоятся 27 февраля 2022 года в Чкаловском сельском поселении.

Конкуренты «Партии Дела» привлекли специалистов консалтингового центра, чтобы снять с выборов 41-летнего ИП, выпускника ПТУ в Одесской области Александра Тузова — он метил на пост главы села. С ним «в команде» пытались выдвинуть свои кандидатуры инженер средств радио и телевидения АПГ Чкаловка (цех Арсеньев) Александр Ершов, учитель начальных классов Дарья Чевтаева, младший воспитатель КГБУ социального обслуживания «Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Светлана Ведерникова и пенсионер Владимир Шатский. Вывести их из предвыборного процесса, естественно, надо было, используя законные методы. Юрист консалтингового центра «Эксперт Групп» Эдуард Черторинский отметил, что потребовалось оперативно не только составить пять административных исков, но и сформировать к каждому приложение, без которого их не принял бы суд. Наряду с этим в подобных ситуациях необходимо отправить кандидатов в избирательную комиссию для назначения членом комиссии с правом совещательного голоса — это открывает возможность полноценного изучения документов, а также подписать у кандидатов иски, получить от них нотариальные доверенности. Плюс — оплата госпошлины и ещё множество различных мелочей, без которых, увы, положительный результат не получить. Отметим, что на основании безупречно подготовленных исков суд вынес законное решение: «Партия Дела» нарушила процедуру выдвижения кандидатов, а именно — сроки извещения муниципальной избирательной комиссии о проведении общего собрания, на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидатов. Ошибка типична и довольно распространена среди партий, не привлекающих в свои штабы квалифицированных юристов. Если общее собрание проводится за пределами населённого пункта, в котором находится избирательная комиссия, организующая выборы, то уведомление необходимо подавать не за один день до проведения мероприятия, а за три. «Партия Дела» проводила общее собрание в г. Спасске-Дальнем, а избирательная комиссия находится в с. Чкаловском. Эту деталь не учли, выдвигая и кандидатов в депутаты мункома, и претендента на пост главы поселения. Одна мелкая ошибка, опоздание с извещением на два дня — и пятеро кандидатов от «Партии Дела» отправились на свалку политической истории.

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