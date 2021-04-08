США продляет «безвизовый» режим

США продляет «безвизовый» режим
Сегодня, 10:10ПолитикаФото: Медиахолдинг1MiВизовые услуги будут предоставляться только посольством США в Москве
Генконсульство во Владивостоке не работает из-за нехватки персонала

США проинформировали Россию о том, что Генконсульство во Владивостоке не возобновит работу в ближайшее время, а с 1 апреля приостановлены визовые услуги в Генконсульстве в Екатеринбурге.

«Хотя мне очень приятно видеть признаки прогресса в борьбе с пандемией COVID-19 как в России, так и в США, я с сожалением сообщаю, что генеральное консульство США во Владивостоке в ближайшее время не возобновит свою работу из-за критически низкой укомплектованности персоналом дипломатической миссии США в России», — приводится заявление Генконсула на сайте ведомства.

Сообщается также, что с 1 апреля граждане США на Дальнем Востоке могут получать услуги в консульском агентстве США в Южно-Сахалинске, а также в консульском отделе посольства США в Москве. Визовые услуги будут предоставляться исключительно посольством США в Москве; однако из-за нехватки персонала эти услуги также ограничены.

Сюжеты:
Приморье
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