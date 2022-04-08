Главным блюдом россиян станет минтай

Главным блюдом россиян станет минтай
Главным блюдом россиян станет минтай
Сегодня, 15:11ПолитикаФото: https://fish.gov.ru
Поставки российской рыбы за рубеж значительно сократились, часть экспортных потоков перенаправлена на внутренний рынок, как это скажется на стоимости морепродуктов, рассказал эксперт.

В эфире радио Sputnik руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил, что цены на многие виды рыбы на внутреннем российском рынке в ближайшее время вырастут.

Как передаёт агентство «Прайм», эксперт объяснил это тем, что рыбаки, продавая добычу в России, смотрят на цены, сложившиеся на внешних рынках, — а они фантастически взлетели, — и стремятся получить именно эту маржу. Плюс увеличиваются расходы на логистику и хранение. Всё это сказывается на стоимости конечного продукта. Однако долго держать увеличенную цену не получится.

Савельев предполагает, что в ближайшее время тот объём рыбы, который не удалось продать за рубеж, наводнит внутренний рынок.

— Рыбопродукции сначала будет много, и она будет дорогая. Потом первоначальные цены снизятся благодаря огромному объёму поставок. Рынок заполнится качественной российской дикой рыбой, — уверен Савельев.

Он также назвал рыбу, которую меньше других затронет временное повышение цен — самой доступной для россиян станет минтай.

Напомним, как уже писал «ЗР», на Дальнем Востоке добывалось ежегодно около 1,8 млн тонн минтая, примерно 80% от этого объёма шло в Китай на переработку, а после, в качестве филе, уходило на европейский рынок. Но сейчас эта цепочка дала сбой: как из-за антироссийских санкций, так и из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Это рыба номер один в промысле российских рыбаков. Но эта она недооценена нашими потребителями. Появилось много фабрик на судах, на берегу, которые делают великолепное филе. Эта рыба будет рыбой номер один, и цена на неё не так будет стремиться вверх, — считает Савельев.

Что касается горбуши, кеты, нерки — любимых приморцами рыб, добываемых в Дальневосточном бассейне, то, по предварительным оценкам, в этом году рыбаки смогут выловить 264 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Названные объёмы добычи будут скорректированы на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проведение которого запланировано на 8 апреля.

Напомним, в 2021 году красная путина была удачной: рыбаки добыли 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 238,74 тыс. тонн или на 80% больше уровня 2020 года и на 8,2% — 2019 года.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
рыбаДФО
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы