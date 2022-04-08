Главным блюдом россиян станет минтай

Как передаёт агентство «Прайм», эксперт объяснил это тем, что рыбаки, продавая добычу в России, смотрят на цены, сложившиеся на внешних рынках, — а они фантастически взлетели, — и стремятся получить именно эту маржу. Плюс увеличиваются расходы на логистику и хранение. Всё это сказывается на стоимости конечного продукта. Однако долго держать увеличенную цену не получится.