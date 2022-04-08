Михаил Мишустин: ситуация сложная, но рабочая

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил вчера, 7 апреля, перед Государственной Думой с ежегодным докладом. Немалое место в его отчёте было уделено Дальнему Востоку. Кроме того, первым из вопросов, заданных премьеру после отчёта, касался именно Дальнего Востока.

— На Дальнем Востоке создавали условия, чтобы жители связывали с этим регионом своё будущее, а не стремились уехать. Именно такую задачу поставил президент России. Мы принимаем все меры, чтобы её выполнить, — заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе своего доклада. Он отметил, что ключевым является обеспечение людей собственным жильём. Дальневосточной ипотекой уже воспользовались более 38 тысяч молодых семей. Ещё более 100 тысяч человек получили дальневосточный гектар. Сейчас правительство работает над новыми инициативами поддержки Дальнего Востока. Их 13, все они касаются развития комфортной среды для жизни. Премьер-министр назвал сумму, которая требуются для реализации этих проектов — свыше 100 млрд рублей. — Эти все решения мы планируем доложить президенту России и принять их на Восточному экономическом форуме, — заявил Михаил Мишустин. Глава кабинета министров, тем не менее, озвучил некоторые направления поддержки регионов ДФО. Многие из них нацелены на решение проблемных для молодёжи вопросов. В первую очередь, это строительство арендного жилья для молодых специалистов с возможностью для них последующего выкупа. Кроме того, особое внимание в ДФО правительство намерено уделить качеству высшего образования. А также развитию экономики, а именно: строительству гостиниц, центров услуг для МСП, возможность получения льготных займов для роста производительности труда. Конечно, предусмотрен и целый комплекс демографических мер: это и ускоренное получение гражданства для соотечественников, поддержка детей. Среди новых мер поддержки, которые разрабатывают для ДФО, Михаил Мишустин отметил и намерение развивать санитарную авиацию в регионах.

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