Подсчет окончен: Приморские единороссы подвели итоги праймериз в краевой парламент

Впрочем, впереди партийцев еще ждет конференция, где и станет окончательно понятно, кто же именно попадет в бюллетени как кандидаты от «Единой России». Разбираемся, как прошли праймериз и какие сюрпризы они преподнесли.
Финальная неожиданность
Подсчет голосов шел почти неделю. Первые итоги единороссы обозначили только во вторник, 1 июня. А уже 2 июня на официальном сайте предварительного голосования появились новые. Правда, называть их окончательными было бы преждевременно. Только в течение одного дня Дмитрий Поташев смог испытать радость победы и горечь поражения. Утром в среду, после сведения во едино результатов оффлайного голосования и электронного, он стал лидером на одномандатном избирательном округе № 8. Однако уже через пару часов лавры победителя пришлось отдавать Валентину Шуматову.
До субботы, 5 июня, изменений не было. Но гром грянул на заседании президиума регионального политсовета. Неожиданно для наблюдателей своей победы лишился идейный с 2016 года единоросс Олег Вельгодский. Напомним, что ранее партиец истово отстаивал интересы другой парламентской партии — КПРФ.
Решение отменить победу Олега Вельгодского единороссы приняли после рассмотрения многочисленных жалоб на действия штаба кандидата.
«По домам, чьи адреса входят в границы одномандатного избирательного округа № 5, ходили лица, действующие в интересах и по поручению Вельгодского О.Н., выдавали избирателям 500 рублей авансом и предлагали еще 500 рублей после того, как избиратель проголосует за Вельгодского О.Н. и продемонстрирует фотографию бюллетеня лицам, находящимся в автомобиле возле счетного участка», — сообщил факты дела коллегам заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Заксобрании Сергей Кузьменко.
По мнению политолога Андрея Кудисова, такое решение партийцев можно объяснить борьбой за чистоту результатов предварительного голосования.
«Подкуп избирателей — это крайне весомое обвинение и партия просто не имеет права пропустить его. Тем более при наличии доказательств. Так что единороссы должны были отреагировать максимально жестко. Особенно на фоне требований центрального руководства партии о важности легитимности результатов. Теперь единороссы не принимают во внимание заслуги перед партией, а готовы разбираться, что называется, по факту. Там самым повышается легитимность процедуры, растет доверие людей к ней», — отметил Андрей Кудисов.
Запрос не услышан?
С начала 2021 года, обсуждая итоги работы уходящего созыва Законодательного собрания, политологи, политконсультанты и политические обозреватели единодушно сходились на том, что необходимо обновление.
«Нужны новые лица», — практически единогласно звучало со всех информационных площадок. Однако даже беглый взгляд на список победителей позволяет сделать однозначный вывод: новых имен практически нет.
Процитируем авторов Третьего рейтинга эффективности депутатов Законодательного собрания.
«На протяжении последних нескольких лет законодательная активность депутатов Законодательного Собрания находится на крайне низком уровне. На наш взгляд, это связано не только с тем, что нынешний созыв формировался как „ручной орган“ краевого правительства. Дело в том, что большинство депутатов оторваны от избираемых территорий. И это касается не только „списочников“, но и „одномандатников“. Таким образом, при формировании следующего созыва депутатского корпуса приобретает актуальность переформатирование избирательных программ кандидатов и переход от персонального принципа к территориальному», — отмечают авторы.
Дмитрий Новиков, Александр Ролик, Татьяна Косьяненко, Александр Бехтер, Игорь Шауфлер, Сергей Слепченко, Галуст Ахоян — нет, мы не перечисляем состав фракции «Единой России» в краевом парламенте. Это список победителей предварительного голосования. Кстати, вместо прошедшего не один созыв Руслана Маноконова в числе победителей оказался Павел Маноконов. Так что, в случае победы Павла Руслановича (чего мы ему желаем — равно как и всем кандидатам) в Находке, преемственность фамилии в приморском парламенте сохранится.
Впрочем, говорить о том, что совсем нет новичков, было бы неправильно. С возвращением в большую политику можно поздравить Дмитрия Лёгкого. До 2017 он с успехом трудился в Думе Владивостока, но в новый созыв призван не был. А вот теперь вполне может одержать реванш, пройдя в краевой парламент. Как новичка можно обозначить и Евгения Тесленко, который пробует повысить статус и перейти из депутата Думы города в депутата Законодательного собрания. Еще в числе победителей оказался и Сергей Легкий из Арсеньева (фамилии с Дмитрием отличаются одной бувой — ё), Александра Бонядева, Дмитрия Назарца, Алексея Кошеля, Павла Островского, Александра Кирилюка, Николая Алешина и Ивана Полэктова.
Насколько эффективны окажутся эти кандидаты и смогут ли что-то противопоставить представителям других партий, покажет время, как принято говорить в среде политологов. Тем более, что пока почти никто из основных парламентских партий не представил своих игроков на выборах. И тем интереснее будет посмотреть, на каких округах появятся новые, интересные имена.
Прошли по списку
Говоря о результатах праймериз, было бы несправедливо не упомянуть и о тех, кто заявлялся в составе реггруппе.
В Приморье таких на выборах 2021 года сформировано 10 — по числу оставшихся в краевом парламенте мест для списочников. Как правило, в состав реггруп попадают те, кто пользуется уважением среди коллег в партии. Итак, кто же смог победить в приморских реггруппах по итогам 30 мая?
— Людмила Таран, действующий депутат Думы Владивостока (региональная группа № 1);
— Вероника Ильина, председатель Думы Хасанского муниципального района (региональная группа № 2);
— Наталья Кокорева, директор АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди» (региональная группа № 3);
— Оксана Рыбалко, медиаменеджер (региональная группа № 4);
— Александр Захаров, чиновник администрации Уссурийского ГО (региональная группа № 5);
— Ефим Звеняцкий, худрук Приморского театра им. М.Горьского (региональная группа № 6);
— Юлия Пак, зампред Общественной палаты Приморского края (региональная группа № 7);
— Александр Щербаков, действующий депутат ЗСПК (региональная группа № 8);
— Алексей Кошель, проректор ДВФУ (региональная группа № 9);
— Анзор Авдадаев, депутат городской Думы и председатель Совета по делам национальностей г. Находка (региональная группа № 10).
А вот тут, надо отметить, большое количество новичков для приморской «большой политики». Однако будущее мандатов здесь сильно неопределенно и будет зависеть от того, как распределятся голоса по итогам 19 сентября.
Каким же в итоге окажется список кандидатов от «Единой России» станет понятно уже в середине июня. По итогам конференции партии.
Ольга ИЛЬЧЕНКО