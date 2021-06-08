Подсчет окончен: Приморские единороссы подвели итоги праймериз в краевой парламент

Впрочем, говорить о том, что совсем нет новичков, было бы неправильно. С возвращением в большую политику можно поздравить Дмитрия Лёгкого. До 2017 он с успехом трудился в Думе Владивостока, но в новый созыв призван не был. А вот теперь вполне может одержать реванш, пройдя в краевой парламент. Как новичка можно обозначить и Евгения Тесленко, который пробует повысить статус и перейти из депутата Думы города в депутата Законодательного собрания. Еще в числе победителей оказался и Сергей Легкий из Арсеньева (фамилии с Дмитрием отличаются одной бувой — ё), Александра Бонядева, Дмитрия Назарца, Алексея Кошеля, Павла Островского, Александра Кирилюка, Николая Алешина и Ивана Полэктова.