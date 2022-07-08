Патриотическая акция «Сила V правде» прошла в Артеме

На митинг-концерт в поддержку специальной военной операции пришли артемовцы и выразили поддержку военнослужащим российской армии и добровольцам, которые принимают участие в СВО.

Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон отметил важность события. «Сегодня мы говорим об очень важных вещах: о твердой поддержке нашего Президента Владимира Путина, о поддержке наших военнослужащих, добровольцев, о поддержке всех тех, кто защищает интересы нашей Родины. За каждым подвигом, за каждым героическим поступком стоят простые люди, простые парни, наши земляки, которые любят Россию. Дорогие друзья! Россия — великая страна. И очень важно, что сегодня мы вместе, мы едины! Зa Правду!», — сказал глава округа. Патриотическая акция объединила разных людей. Каждый присутствующий мог принять участие в создании арт-объекта и повязать ленточку на символическую V. Ленточку в цветах российского триколора на новый арт-объект повязали и почетные гости мероприятия. Участниками создания арт-объекта стали юнармейцы, волонтеры, представители общественных организаций, депутаты ЗАКСа и Думы АГО. Накануне патриотического мероприятия на придворцовой площади открылась тематическая выставка «Гордость России — Гордость Приморского края». В экспозицию выставки вошли портреты земляков, удостоенных высшей награды — звания «Герой Российской Федерации». Для собравшихся выступили исполнители и творческие коллективы со специально подготовленной программой. С импровизированной сцены звучали хорошо известные патриотические песни, посвященные Родине.

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